أخبار برشلونة: مراقبة مدافع إنتر ومرشح للرئاسة يعد بصقتين من العيار الثقيل!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 28 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 28 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 28 فبراير 2021:

بعد فشل ضم لاوتارو.. برشلونة يراقب مدافع إنتر

برشلونة مهتم بالتعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر، بحسب كالتشيو ميركاتو.

يحرص العمالقة الكتالونيون على التعاقد مع قلب دفاع شاب ليستمر على المدى الطويل، وقد وضعوا أنظارهم على اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا.

ومع ذلك، لا يريد إنتر السماح للاعب بالمغادرة وسيطلب على الأقل ضعف 30 مليون يورو التي دفعوها لأتالانتا مقابل باستوني قبل ثلاث سنوات.

سباق بين برشلونة وريال مدريد من أجل خليفة نيمار!

برشلونة مستعد للمنافسة مع ريال مدريد في السعي وراء براين جيل، الذي يراقب من قبل ميلان أيضًا.

وفقًا لبيانيتا ميلان، يمكن أن يشارك نادي برشلونة في مبارزة انتقالات صغيرة مع ريال مدريد حيث يشتد السباق للتعاقد مع بريان جيل هذا الصيف.

اجتذب شاب إشبيلية الكثير من الاهتمام بسبب أدائه على سبيل الإعارة في إيبار، ليصبح أحد النجوم الصاعدين في الدوري الإسباني هذا الموسم.

على الرغم من أن ميلان انضم إلى العملاقين الإسبان في السعي وراء جيل، يعتقد أن نادي برشلونة في مركز الصدارة، لاعتقادهم أنه سيكون خليفة نيمار.

صفقتان من العيار الثقيل يعد بهم المرشح الرئاسي لبرشلونة!

أعلن المرشح الرئاسي لبرشلونة، توني فريكسا، عن رغبته في جلب لاعبين "مختلفين" إلى النادي إذا تم انتخابه رئيسًا جديدًا للبلوجرانا.

سيتم تحديد الرجل التالي الذي سيتولى منصبه في كامب نو في انتخابات 7 مارس، وسيواجه فريكسا جوان لابورتا وفيكتور فونت للدور في كاتالونيا.

على الرغم من مشاكلهم المالية الموثقة جيدًا، لا يزال برشلونة مرتبطًا ببعض الأسماء الكبيرة في سوق الانتقالات، ويدعي فريكسا أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبين من العيار الثقيل للانضمام إلى النادي إذا فاز بالرئاسة.

وفي حديثه لبرنامج إذاعة إسباني قال: " أي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية يعرف أنه سيفوز بها فقط إذا ارتدى قميص برشلونة."

فضيحة جديدة لإدارة بارتوميو في صفقة فاشلة

يبدو وأن الفضائح ستظل تلازم إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعِّت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.

التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب "كادينا سير" فإن إدارة بارتوميو قد وكّلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.

باريس قد يخطف نجم ليفربول قبل برشلونة

من المحتمل أن يخسر الريدز لاعب خط الوسط في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ويمكن أن تثبت باريس أنها وجهة منطقية تالية.

من المقرر أن يكون لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم وكيلًا مجانيًا هذا الصيف إذا لم يتفق على عقد جديد في آنفيلد، وارتبط الهولندي ارتباطًا وثيقًا بابن موطنه رونالد كومان في برشلونة، ولكن تفيد تقارير ESPN أنه يمكن أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يمانع في إضافة لاعب خط وسط من عيار ثقيل بدون كلفة.