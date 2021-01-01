أخبار برشلونة: مراقبة أجويرو وباريس قد يخطف مدافع آرسنال قبل البلوجرانا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021:

غضب سواريز من برشلونة ساعده على التألق!

قال لويس سواريز في مقابلة مع فرانس فوتبول، إنه شعر بعدم الاحترام قبل مغادرته برشلونة مباشرة إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، مع الشكوك التي سادت حول قدرته على اللعب، والتي دفعته إلى تقديم أداء مميز هذا الموسم.

باريس قد يخطف مدافع آرسنال قبل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أنه من المرجح أن يغادر هيكتور بيليرين آرسنال هذا الصيف، مع كون باريس سان جيرمان الوجهة الرئيسية للظهير الأيمن "المتشوق" للانتقال خارج إنجلترا.

كان نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن ضم الإسباني في عام 2020، لكن ساعد المدرب ميكيل أرتيتا في إقناعه بالبقاء مع آرسنال لموسم آخر، قد لا يكون أرتيتا محظوظًا جدًا هذه المرة، يبدو أن برشلونة والعديد من أندية الدوري الإيطالي يهتمون بالمدافع.

وبحسب ما ورد عُرض على آرسنال ما يصل إلى 28.8 مليون يورو من أجل المدافع قبل حوالي ستة أشهر.

برشلونة قريب من ضم أجويرو

حسب صحيفة ذا ميرور، فإن الأندية الأربعة التالية على اتصال بسيرخيو أجويرو بشأن انتقال مجاني هذا الصيف، وهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.

من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر مانشستر سيتي في الصيف عندما ينتهي عقده، لكن وجهته لا تزال غامضة.

لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة

حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.

بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.

في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.

لونجليه يسبب أزمة جديدة في برشلونة!

أفاد موقع ماركا أن قلب الدفاع كليمون لونجليه أصبح فعليًا يشكل ثقل لبرشلونة بعد توقيعه على عقد بقيمة 5.7 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.

سيكون الأمر سهلًا إذا كان يؤدي بشكل جيد، لكنه في الوقت الحالي قد يكون الحلقة الأضعف في دفاع الفريق، نظرًا لأن النادي الكتالوني في وضع مالي صعب، فقد يكون لونجليه عقبة مالية لسنوات قادمة حيث يحاول النادي تحسين فريقه بميزانية مستنفدة.