أخبار برشلونة: مدافع جديد على رأس قائمة الانتقالات وباريس يغير أسلوب مفاوضات ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 15 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 15 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 15 مارس 2021:

مدافع جديد على رأس قائمة انتقالات برشلونة

حسب تودو فيشاجيس، فإن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، جعل بوبكر كامارا لاعب مارسيليا أولوية قصوى في الانتقالات الصيفية.

ينتهى عقد اللاعب في صيف عام 2022، رفض المدافع عروض النادي لصفقة جديدة ومن المقرر بيعه في الصيف.

استراتيجية جديدة من باريس في مفاوضات ميسي

باريس سان جيرمان يستعد لاتخاذ استراتيجية منخفضة المستوى لمطاردة ليونيل ميسي بعد أن قاموا بمغازلات صريحة في الأسابيع الأخيرة.

قال لياندرو باريديس لصحيفة جورنال دو ديمانش: "لقد طُلب مني عدم التطرق إلى هذا الموضوع بعد الآن لأن الناس لم يعجبهم موقفي".

اجتماع منتظر لتحديد مستقبل ميسي مع برشلونة

من المنتظر أن يطير والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، لمناقشة مستقبل نجله مع الفريق الكتالوني، بحضور جوان لابورتا، الرئيس الجديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن والد البرغوث الأرجنتيني، سيسافر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، لحضور اجتماع مع لابورتا لمناقشة مستقبل ميسي واستمراره مع الفريق الكتالوني.

وشددت الصحيفة على أن أولوية لابورتا في الوقت الحالي بعد فوزه بانتخابات برشلونة، هي تجديد عقد أسطورة الفريق.

برشلونة يخطط لمستقبل إيمرسون

سيقرر برشلونة قريبًا ما يجب فعله مع إيمرسون المعار إلى بيتيس، وفقًا لماركا.

البرازيلي كان في حالة جيدة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني، ولكن مع اقتراب انتهاء عقده، يتعين على البلوجرانا الاختيار بين الدفع لإحضاره إلى كامب نو، أو بيعه وجمع الأموال في الصيف.

لابورتا يريد بقاء ديمبيلي

ستكون إحدى أولويات جوان لابورتا بعد عودته إلى رئاسة برشلونة تجديد عقد عثمان ديمبيلي، وفقًا لتقرير سبورت.

سيؤدي لابورتا اليمين هذا الأسبوع وهو من أشد المعجبين بالمهاجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.