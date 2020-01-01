الكشف عن تفاصيل أول عروض برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر

تعرف على العرض الأول الذي قدمه برشلونة لإنتر من أجل الحصول على خدمات لوتارو مارتينيز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل العرض الأول الذي تقدم به برشلونة لنظيره إنتر من أجل الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن العرض يشتمل على قيمة مادية ودخول لاعبين في الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد وضع 70 مليون يورو على طاولة إنتر، بالإضافة لخدمات الثنائي أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو.

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ويسعى برشلونة للحصول على موافقة إنتر على ذلك العرض في ظل تقييمهم لقيمته بحوالي 111 مليون يورو وهي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إنتر.

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ويملك مارتينيز شرطًا جزائيًا استثنائيًا مع فريق إنتر لا يتم الاعتداد أو العمل به سوى لـ 15 يومًا فقط من شهر يونيو، بعد ذلك يُلغى لرغبة النادي في الحفاظ على نجومه.

وسيحصل مارتينيز على مبلغ 10 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة برشلونة لو تم الاتفاق بين النادي الكتالوني وإنتر في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن إنتر يبحث بالفعل عن بديل مارتينيز بين تيمو فيرنر وبيير إيمريك أوباميانج وأوليفيه جيرو ودوفان زاباتا.