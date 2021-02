أخبار برشلونة: لاوتارو يبتعد أكثر عن البلوجرانا وتفاصيل أزمة لونجليه!

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أفاد موقع ماركا أن قلب الدفاع كليمون لونجليه أصبح فعليًا يشكل ثقل لبرشلونة بعد توقيعه على عقد بقيمة 5.7 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.

سيكون الأمر سهلًا إذا كان يؤدي بشكل جيد، لكنه في الوقت الحالي قد يكون الحلقة الأضعف في دفاع الفريق، نظرًا لأن النادي الكتالوني في وضع مالي صعب، فقد يكون لونجليه عقبة مالية لسنوات قادمة حيث يحاول النادي تحسين فريقه بميزانية مستنفدة.

حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.

بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.

في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة في وضع جيد للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا.

سيغادر المدافع البايرن كلاعب مجاني في نهاية الموسم وريال مدريد مرشحًا قويًا للتعاقد معه.

لكن وكيل ألابا بيني زاهافي لديه علاقة وثيقة مع المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، والذي يمكن أن يساعد في الحصول على نجم النمسا إذا تم انتخابه.

يراقب نادي برشلونة عن كثب حالة ظهير باريس سان جيرمان خوان بيرنات، الذي قد يترك النادي مجانًا هذا الصيف.

وفقًا لليكيب، أصبح خوان بيرنات موضوعًا للنقاش في برشلونة، يواجه الظهير الأيسر في باريس سان جيرمان مستقبلاً غير مؤكد في النادي، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم، لقد أجبر سجل إصاباته السيئ الآن عمالقة الدوري الفرنسي على التراجع عن تمديد عقده.

أصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة في الليجا برصيد 506 متخطيًا رقم تشافي البالغ 505.

506 – Lionel Messi has become the @FCBarcelona player with the most LaLiga appearances (506) surpassing Xavi Hernández (505). Historic. pic.twitter.com/tqQVb0b4Cj