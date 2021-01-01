أخبار برشلونة: لاعب باريس أراد الانضمام إلى كامب نو وسبب اتصال نيمار بميسي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021:

سبب اتصال نيمار بميسي!

اتصل نجم باريس سان جيرمان نيمار مؤخرًا بزميله السابق ليونيل ميسي وطلب منه الانضمام إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفقًا لما ذكرته ليكيب.

كان المقصود من الاتصال المزعوم في المقام الأول إقناع ميسي بأن فرنسا هي أفضل خطوة تالية له، وجادل آخرون بأن مانشستر سيتي يجب أن يكون المرشح الأول لخدماته.

نجم باريس سان جيرمان أراد الانضمام لبرشلونة!

أراد ماركو فيراتي الانضمام إلى برشلونة في عام 2017، وفقًا لوكيله السابق، الذي قال إن نجم باريس سان جيرمان كان حريصًا على الارتباط مع ليونيل ميسي في كامب نو.

أمضى فيراتي السنوات التسع الأخيرة من حياته المهنية في بارك دي برنس.

منذ ذلك الحين، ساعد اللاعب الدولي الإيطالي الأبطال الفرنسيين على ترسيخ أنفسهم على أنهم الفريق الأكثر هيمنة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن ممثله السابق دوناتو دي كامبلي يدعي أنه تشتت قليلًا بسبب اهتمام برشلونة في مرحلة ما.

نيمار لن يشارك أمام برشلونة!

سيغيب نيمار عن المشاركة أمام برشلونة في اللقاء المنتظر في دوري أبطال أوروبا، سيغيب نيمار لمدة شهر تقريبًا بسبب الإصابة، لكن من المحتمل أن يشارك في لقاء العودة بين الفريقين.

محمد صلاح بعيد عن الانتقال لبرشلونة!

لقد تجاهل أسطورة ليفربول إيان راش الحديث عن محمد صلاح والاهتمام من قبل برشلونة وريال مدريد، ومع وجوده منذ ماضي طويل مع الريدز يتوقع بقاء الفرعون المصري في الوقت الحاضر.

قال راش "فرق مثل برشلونة وريال مدريد لها تاريخ كبير مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وربطه بأي من هذه الأندية يعني أنه لاعب مميز جدًا، لكن بالنسبة لي أعتقد محمد صلاح سيبقى في ليفربول ".

ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. كلف برشلونة 5 ملايين يورو إضافية!

كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.