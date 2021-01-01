أخبار برشلونة: لاعب النادي قريب من نيس وسبب غضب كومان رغم الفوز على بيلباو!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 1 فبراير 2021:

سبب غضب كومان رغم الفوز على بيلباو!

غادر رونالد كومان مدرب برشلونة، والغضب مسيطر عليه بعد تسريب تفاصيل عقد ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، وتعهد بتحديد ومعاقبة المسؤول.

يجد برشلونة نفسه في صراع مالي، لكن الأرقام الموضحة في الصفقة الحاصلة على الكرة الذهبية ست مرات كانت خيالية.

ذكرت صحيفة إل موندو أن صفقة ميسي الحالية تبلغ قيمتها 555 مليون يورو (491 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، بما في ذلك 138 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 167 مليون دولار) من الأرباح السنوية.

لاعب برشلونة على أعتاب نيس

وفقًا لـ RMC، من المقرر أن ينضم جان كلير توديبو إلى نيس على سبيل الإعارة من برشلونة.

عانى قلب الدفاع لإيجاد وقت للعب في بنفيكا، المعار إليه حاليًا، وسيعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي قريبًا.

لكن بنفيكا لن يمنح الإذن لرحيل اللاعب إلا إذا تمكن من التوقيع مع لوكاس فيريسيمو كبديل له قبل الموعد النهائي.

ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.

بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.

مانشستر يونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي

قال موقع سبورت إن مانشستر يونايتد سينتقل إلى جادون سانشو وعثمان ديمبيلي في الصيف.

سيهبط الشياطين الحمر فقط بأحد الأجنحة، لكنهم مستعدون لاختبار مدى الجاهزية مع بوروسيا دورتموند وبرشلونة في محاولة لتحديد الصفقة التي من المرجح أن تحدث.

قيمة عقد ميسي الحالي تعدت النصف مليار يورو!

تبلغ القيمة الإجمالية لعقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة 555 مليون يورو (491.5 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، وفقًا لإل موندو.

وقع ميسي الصفقة في عام 2017 ، وشملت مكافأة قدرها 15.2 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18.5 مليون دولار) لمجرد قبول العقد ومبلغ 78 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار) مقابل "الولاء".

بالإضافة إلى ذلك، حقق ميسي 138 مليون يورو (122 مليون جنيه إسترليني / 168 مليون دولار) في الموسم الواحد ، والتي تضمنت مكافآت على الرغم من فشل برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأثار ذلك غضب النادي ورد ببيان رسمي يهاجم فيه صحيفة إل موندو.