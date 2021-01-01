أخبار برشلونة: لابورتا يفوز بالانتخابات ويرى علامة واضحة لبقاء ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 8 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 8 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 8 مارس 2021:

لابورتا يفوز بانتخابات برشلونة الرئاسية

فاز جوان لابورتا في الانتخابات الرئاسية في برشلونة.

وأشار إلى أنه كان المرشح الأفضل للسماح للنادي بالاحتفاظ بليونيل ميسي، وسيبدأ رحلته الصعبة لانتشال النادي من الأزمة ماليًا.

لابورتا يرى "علامة واضحة" لبقاء ميسي!

في حديثه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم الأحد، قال جوان لابورتا إنه لاحظ أن ليونيل ميسي يعيد التأكيد على حبه للنادي في نهاية هذا الأسبوع في مؤشر إيجابي لإمكانية إقناعة بعقد جديد.

وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي: "رؤية ليونيل ميسي يأتي للتصويت اليوم، ورؤيته يشارك، فهذا معبر للغاية".

وأضاف "منذ عشرين عامًا ظهر لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، رؤية أفضل لاعب في العالم يخرج للتصويت اليوم هو علامة واضحة على ما نواصل قوله، ليو يحب برشلونة، وآمل أن تكون هذه علامة على بقائه".

لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.

العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد

مانشستر يونايتد يدخل الصراع على نجم وسط ملعب برشلونة!

كشف تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب إلياكس موريبا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار الجميع في مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يريده نادي لايبزيج الألماني أيضًا.

برشلونة يصرف النظر عن صفقة تراوري

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الموارد المالية المحدودة لبرشلونة تعني أنه لا يمكنهم تحمل نفقات مهاجم ولفرهامبتون أداما تراوري.

أشارت تقارير سابقة أن البلوجرانا مستعد لمنافسة مانشستر سيتي على المهاجم الذي بدأ مسيرته الكروية في كامب نو.

ومع ذلك ، فقد تضررت الموارد المالية للعمالقة الكاتالان بسبب فيروس كورونا، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون انتقالاتهم محدودة هذا الصيف.