أخبار برشلونة: لابورتا يلمح لضم هالاند ورئيس ليون يريد بقاء ديباي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 18 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 18 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 18 فبراير 2021:

لابورتا يلمح لضم هالاند!

قد يكون لهالاند مستقبل في برشلونة، خاصة إذا تم انتخاب جوان لابورتا رئيسًا للنادي الشهر المقبل، تم تسليط الضوء على علاقته الجيدة مع الوكيل مينو رايولا في الماضي، ولم يفوت الحديث عن اللاعب عندما سئل مباشرة أثناء حديثه عن مشروعه في مؤتمر صحفي.

سُئل لابورتا عن إمكانية التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند، بينما ظل بعيدًا عن الحديث عن عمليات النقل المحتملة والكشف عن الأسماء في الماضي، كانت إجابته أكثر وضوحًا هذه المرة: "إذا كان علينا تحسين الفريق، فلدي البطاقات، وأنا مستعد للعبها".

ديباي سيجدد لليون!

يعتقد جان ميشيل أولاس أنه لا يزال من الممكن التحدث عن ممفيس ديباي لتوقيع عقد جديد مع ليون ، على الرغم من وجود رجل كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة في الماضي وهو يشق طريقه نحو وكالة حرة.

وقال أولاس رئيس عمالقة الدوري الفرنسي "حتى النهاية نعتقد أنه سوف يجدد للموسم المقبل، في الوقت الحالي، هذا ليس شيئًا ممكنًا ولكن لماذا لا؟"

"إنه موهبة عظيمة، من الطراز العالمي، لا يوجد الكثير مثله في الفريق، يمتلك الحلول، لطالما أردته أن يبقى لكن عروضنا لم تقنعه."

"لقد ساعدناه في الذهاب إلى برشلونة لكن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية المالية".

لاعب باريس الشاب يسعى للعودة إلى برشلونة

يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان الشاب كايز رويز مستعد للرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

أفادت فرانس فوتبول أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا والذي انضم من شباب برشلونة في عام 2015، لا يتوقع الحصول على الكثير من الوقت للعب في العاصمة الفرنسية ويفكر في العودة مرة أخرى إلى كامب نو.

سبب اتصال نيمار بميسي!

اتصل نجم باريس سان جيرمان نيمار مؤخرًا بزميله السابق ليونيل ميسي وطلب منه الانضمام إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفقًا لما ذكرته ليكيب.

كان المقصود من الاتصال المزعوم في المقام الأول إقناع ميسي بأن فرنسا هي أفضل خطوة تالية له، وجادل آخرون بأن مانشستر سيتي يجب أن يكون المرشح الأول لخدماته.

نجم باريس سان جيرمان أراد الانضمام لبرشلونة!

أراد ماركو فيراتي الانضمام إلى برشلونة في عام 2017، وفقًا لوكيله السابق، الذي قال إن نجم باريس سان جيرمان كان حريصًا على الارتباط مع ليونيل ميسي في كامب نو.

أمضى فيراتي السنوات التسعة الأخيرة من حياته المهنية في بارك دي برنس.

منذ ذلك الحين، ساعد اللاعب الدولي الإيطالي الأبطال الفرنسيين على ترسيخ أنفسهم على أنهم الفريق الأكثر هيمنة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن ممثله السابق دوناتو دي كامبلي يدعي أنه تشتت قليلًا بسبب اهتمام برشلونة في مرحلة ما.