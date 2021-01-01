أخبار برشلونة: لابورتا قد يخطف ألابا ورفض 150 مليونًا من أجل النجم الشاب!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 20 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 20 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 20 فبراير 2021:

برشلونة يرفض 150 مليون يورو!

رفض برشلونة عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لشراء أنسو فاتي من مانشستر يونايتد خلال الصيف، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

اختار النادي أيضًا رفض عروض بيدري وترينكاو هذا الصيف وبقائهم في كامب نو.

آرسنال ينافس برشلونة لضم خليفة نيمار!

آرسنال مستعد لتحدي برشلونة للتعاقد مع لاعب إشبيلية الشاب برايان جيل، وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو.

جيل الذي وصفه كشافة النادي الكتالوني بأنه خليفة نيمار، لديه شرط جزائي يبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، لكن يبدو أن هذا سيتغير مع اقتراب الجناح من صفقة جديدة مع إشبيلية.

إذا وقع هذه الصفقة، والتي ستستمر حتى عام 2025، فمن غير المرجح أن يكون آرسنال قادرًا على تحمل هذه الخطوة.

علاقات لابورتا تهدد صفقة ريال مدريد!

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة في وضع جيد للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا.

سيغادر المدافع البايرن كلاعب مجاني في نهاية الموسم وريال مدريد مرشحًا قويًا للتعاقد معه.

لكن وكيل ألابا بيني زاهافي لديه علاقة وثيقة مع المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، والذي يمكن أن يساعد في الحصول على نجم النمسا إذا تم انتخابه.

ديباي سيجدد لليون!

يعتقد جان ميشيل أولاس أنه لا يزال من الممكن التحدث عن ممفيس ديباي لتوقيع عقد جديد مع ليون ، على الرغم من وجود رجل كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة في الماضي وهو يشق طريقه نحو وكالة حرة.

وقال أولاس رئيس عمالقة الدوري الفرنسي "حتى النهاية نعتقد أنه سوف يجدد للموسم المقبل، في الوقت الحالي، هذا ليس شيئًا ممكنًا ولكن لماذا لا؟"

"إنه موهبة عظيمة، من الطراز العالمي، لا يوجد الكثير مثله في الفريق، يمتلك الحلول، لطالما أردته أن يبقى لكن عروضنا لم تقنعه."

"لقد ساعدناه في الذهاب إلى برشلونة لكن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية المالية".

لابورتا يلمح لضم هالاند!

قد يكون لهالاند مستقبل في برشلونة، خاصة إذا تم انتخاب جوان لابورتا رئيسًا للنادي الشهر المقبل، تم تسليط الضوء على علاقته الجيدة مع الوكيل مينو رايولا في الماضي، ولم يفوت الحديث عن اللاعب عندما سئل مباشرة أثناء حديثه عن مشروعه في مؤتمر صحفي.

سُئل لابورتا عن إمكانية التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند، بينما ظل بعيدًا عن الحديث عن عمليات النقل المحتملة والكشف عن الأسماء في الماضي، كانت إجابته أكثر وضوحًا هذه المرة: "إذا كان علينا تحسين الفريق، فلدي البطاقات، وأنا مستعد للعبها".