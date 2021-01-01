أخبار برشلونة: كومان يكشف رغبة لاعبه في الرحيل وهل سيشارك ميسي في السوبر؟

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 17 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 17 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 17 يناير 2021:

هل سيشارك ميسي في السوبر الإسباني؟

قد يكون ليونيل ميسي في الصف للعودة إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة هذا المساء وفقًا لتقرير نُشر في موندو ديبورتيفو.

يواجه برشلونة أتليتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني في إشبيلية في مباراة أكثر أهمية بالنسبة للمدرب رونالد الكومان الذي قدم بداية سيئة في الليجا واذا خسر اليوم فسيكون مهدد بقوة للرحيل.

لم يتدرب الأرجنتيني مع باقي اللاعبين يوم مواجهة الأسبوع الماضي مع ريال سوسيداد، وهي مباراة غاب عنها بسبب الإصابة، لكنه تدرب مع المجموعة أمس في لا كارتوخا واليوم في بينيتو فيلامارين.

كومان يكشف أن اللاعب المرتبط بآرسنال طلب الرحيل عن برشلونة

كشف رونالد كومان أن نيتو يتطلع للرحيل عن برشلونة.

تم ربط حارس المرمى البرازيلي بآرسنال مؤخرًا، على الرغم من رفض برشلونة طلبه بالقيام بخطوة حتى الآن.

13 لاعب محتمل أن يحققوا أول لقب لهم مع برشلونة الليلة

خضع برشلونة لعملية هيكلة كبيرة في العام الماضي، وهي حقيقة واضحة بالنظر إلى وجود 13 لاعباً رائعين يمكنهم الليلة الفوز بأول لقب لهم في النادي وفقاً لتقرير في موندو ديبورتيفو.

نيتو مورارا ، سيرجينو ديست ، رونالد أروخو ، أوسكار مينجويزا ، جونيور فيربو ، فرينكي دي يونج ، ميراليم بيانيتش ، بدري ، ماثيوس فرنانديز ، أنطوان جريزمان ، فرانسيسكو ترينكاو ، مارتن برايثويت وأنسو فاتي لم يفوزوا بعد بلقب في كاتالونيا.

آرسنال يراقب حارس برشلونة

آرسنال حريص على ضم حارس مرمى برشلونة نيتو، حسب قناة سكاي سبورتس.

يبحث الجانرز عن تدعيم مركز حراسة المرمى، ويرى أن نيتو هو الصفقة المثالية للنادي.

يأمل آرسنال في الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار الشراء في الصيف.

برشلونة يجمد مفاوضات جارسيا!

لن ينتقل إريك جارسيا من مانشستر سيتي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

كان المدافع على رأس أولويات البلوجرانا وأكد جول أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع النادي.

كان برشلونة يعمل على صفقة مع السيتي، لكن كما اتضح أن المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي الكتالوني أوقفوا الانتقال.