أخبار برشلونة: كومان يطالب بمهاجم جديد وعرض فرنسي لأومتيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 4 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 4 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 يناير 2020:

كومان يطالب بمهاجم جديد

قال رونالد كومان إن برشلونة ينقصه مهاجم، حيث سجل مرة واحدة فقط من 20 تسديدة على المرمى في الفوز 1-0 على ويسكا، ودعا النادي للتعاقد مع مهاجم جديد.

عاد ليونيل ميسي إلى فريق برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل واختار كومان أن يلعب به في الهجوم إلى جانب مارتن برايثويت وعثمان ديمبيلي.

عرض فرنسي لمدافع برشلونة

يخطط فريق نيس الفرنسي لتقديم عرض في يناير لمدافع برشلونة صامويل أومتيتي.

يتوق فريق الدوري الفرنسي إلى ضم قلب الدفاع على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم ، وفقًا لتقرير TodoFichajes.

تير شتيجن "على برشلونة أن يقتل المباريات"

اعترف مارك أندريه تير شتيجن بقلقه في المباريات، وقال أن برشلونة يجب أن يتعلم قتل المباريات بعد فوزه الصعب 1-0 يوم الأحد على ويسكا.

هدف واحد من فرينكي دي يونج كان كافياً للضيوف لحصد النقاط الثلاث، على الرغم من أنهم سيطروا على اللعب ضد متذيل الدوري الإسباني، واشاد الحارس بآداء الفريق وكان سعيد بالفوز الأول في العام الجديد.

إريك جارسيا يتفق على الشروط الشخصية مع برشلونة

وفقًا لـ Talk Sport، وافق إريك جارسيا بالفعل على الشروط الشخصية مع برشلونة ومن المقرر أن يكون جزءًا من خط دفاع البلوجرانا لمدة خمس سنوات.

ويتبقى الاتفاق بين الناديين على السعر النهائي في الصفقة، بعد أن رفض السيتي خروج اللاعب الصيف الماضي وتمسك بطلب 20 مليون يورو وهو المبلغ الذي رفضت إدارة بارتوميو حينها أن تدفعه.

لابورتا يفضل عدم الإفصاح عن صفقاته

قال المرشح الرئاسي لبرشلونة خوان لابورتا إنه لن ينجذب إلى تسمية أهداف انتقالية محتملة مثل العديد من المرشحين الذين يتنافس معهم.

قرار جوزيب ماريا بارتوميو (الذي تربطه علاقة متوترة مع ليونيل ميسي) بالاستقالة كرئيس في أكتوبر، دفع النادي لتقديم انتخاباته إلى 24 يناير.