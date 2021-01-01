أخبار برشلونة: غضب كومان تجاه دي ماريا وأجويرو يريد اللعب بجوار ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 4 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 4 فبراير 2021:

دي ماريا يفاجئ الجميع "هناك فرصة كبيرة لضم ميسي"!

بعد أقل من أسبوع من محاولة أنخيل دي ماريا علنًا أن ينضم ليونيل ميسي إليه في باريس سان جيرمان، قال اللاعب في تصريحات جديدة أنه هناك فرصة كبيرة لحدوث مثل هذه الخطوة، وقال إن الأمر يتطلب فقط الصبر حتى يتم الانتقال.

أجويرو يريد اللعب بجوار ميسي

يبدو أن مهاجم السيتي سيرجيو أجويرو يريد اللعب مع ليونيل ميسي في إسبانيا، وفقًا للمراسل سانتي أوفال، وقد قام ممثلوه بالتواصل مع برشلونة.

لكن بسبب الديون الضخمة للنادي الكتالوني، من المحتمل ألا يبقى ميسي في الكامب نو لفترة أطول.

كومان غاضب من دي ماريا "غير محترم"!

ظهر غضب مدرب برشلونة رونالد كومان من باريس سان جيرمان لما وصفه أنها محاولة لتشتيت أسطورة النادي بالتحدث عنه للصحافة

وجاء تصريح جديد من دي ماريا حول احتمالية انتقال ميسي للنادي الفرنسي، أثار ذلك غضب كومان ووصف التصرف بأنه "غير محترم".

وقال كومان أن ميسي الآن لاعب في برشلونة وأنهم من المفترض أن يواجهوا باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويخشى أن تؤثر مثل هذه التصريحات على آداء ميسي مع الفريق الكتالوني.

ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.

بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.

لاعب برشلونة ينضم إلى نيس الفرنسي

أكد نيس حصوله على توقيع جان كلير توديبو.

كان المدافع على سبيل الإعارة في بنفيكا، لكنه فشل في تأمين وقت للمشاركة، وأرسله برشلونة إلى الدوري الفرنسي في النصف الثاني من الموسم.