أخبار برشلونة: سباق مع إيفرتون من أجل مدافع نورويتش وكومان لم يكن يقصد ميسي!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 25 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 25 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 25 فبراير 2021:

كومان.. لم أكن أقصد ميسي!

دافع مدرب برشلونة الهولندي عن ميسي بعدما شاهده يسجل هدفين ليصبح هداف الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا في فوز برشلونة على إلتشي.

في الفترة التي سبقت المباراة، تحدث كومان عن أهمية زيادة تركيز لاعبي الفريق أصحاب الخبرة لإنقاذ موسم النادي.

ترك كومان جريزمان وعثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء، في مباراة كان يتحتم على برشلونة الفوز بها من أجل العودة في سباق اللقب.

واعترف كومان بأنه كان غير راضي بأداء الشوط الأول، وكذلك ميسي، ولكن عبر المدرب عن سعادته بأن الليو كان يريد مزيدًا من القوة وأنه بالفعل يصنع الفارق مع العملاق الكتالوني ولم يكن هو المقصود حين كان يتحدث عن أصحاب الخبرة.

ديبالا في برشلونة!

أفادت تقارير خاصة بموقع جول، أن مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا سافر إلى برشلونة للقاء أخصائي الركبة الدكتور رامون كوجات لمناقشة إصابته المزعجة.

كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على الهامش منذ المراحل الأولى من شهر يناير بسبب هذه المشكلة، والتي تم تشخيصها على أنها "إصابة منخفضة في الركبة".

اعترف مدير يوفنتوس فابيو باراتيسي مؤخرًا أن مستقبل المهاجم في تورينو بعيد كل البعد عن الأمان بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات العقد.

سجل ديبالا ثلاث مرات فقط في 16 مباراة مع بيرلو هذا الموسم.

برشلونة قد يصطدم مع إيفرتون من أجل مدافع نورويتش!

إيفرتون مستعد لخوض الصراع مع مانشستر يونايتد وبرشلونة للتوقيع مع المدافع ماكس أرونز بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (49.5 مليون دولار) ، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

وقد تم رفض عرض من برشلونة الشهر الماضي لشراء النجم الشاب البالغ 21 عامًا، والذي يقوم روما أيضًا بتعقبه.

نورويتش سيتي استسلم بالفعل لخسارة اللاعب في المستقبل القريب، والآن يبحث ببساطة عن جني أقصى قدر من الأموال.

باريس قد يخطف مدافع آرسنال قبل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أنه من المرجح أن يغادر هيكتور بيليرين آرسنال هذا الصيف، مع كون باريس سان جيرمان الوجهة الرئيسية للظهير الأيمن "المتشوق" للانتقال خارج إنجلترا.

كان نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن ضم الإسباني في عام 2020، لكن ساعد المدرب ميكيل أرتيتا في إقناعه بالبقاء مع آرسنال لموسم آخر، قد لا يكون أرتيتا محظوظًا جدًا هذه المرة، يبدو أن برشلونة والعديد من أندية الدوري الإيطالي يهتمون بالمدافع.

وبحسب ما ورد عُرض على آرسنال ما يصل إلى 28.8 مليون يورو من أجل المدافع قبل حوالي ستة أشهر.

ثلاثة لاعبين هم الأقرب للرحيل عن برشلونة

وجد برشلونة نفسه في موقف أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مع فاتورة أجور عالية بشكل كبير، ومسؤوليات متعددة للأندية في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، مستقبل ليونيل ميسي في برشلونة على المحك.

لذلك سيتعين على أي إدارة جديدة أن تبيع بعض اللاعبين لكسب الأموال والتوفير في الرواتب أيضًا.

أبرز اللاعبين المرشحين للبيع هم صامويل أومتيتي، فيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو.