أخبار برشلونة: رحيل ميسي وخيبة أمله ومفاجأة احتمالية عودته!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 أغسطس 2021:

رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل ميسي!

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أعلن خلاله رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

البيان قال فيه "على الرغم من توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني)".

كما تابع البيان "بالنظر إلى هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط ببرشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية".

وأتم البيان التاريخي "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ميسي غير سعيد بالرحيل!

ليونيل ميسي غير سعيد، هذه حقيقة تؤكدها شبكة RAC1، بعدما انتهت علاقته بصورة رسمية مع برشلونة بإعلان النادي الكتالوني استحالة قيده بسبب رابطة الدوري الإسباني.

الشبكة روت من مصادر مقربة لميسي أن اللاعب غير سعيد أبدًا ومتأثر للغاية بالرحيل عن برشلونة، لدرجة أنه حتى الآن لم يبدأ أي مفاوضات مع نادٍ آخر للانتقال إليه.

سبب غريب لاندلاع أزمات بين ميسي وبرشلونة!

غضب عارم أصاب ميسي أيضًا من إدارة برشلونة بعد أشهر من العلاقة الوردية، والسبب في ذلك كان رفضهم التعاقد مع زميله في منتخب الأرجنتين، كريستيان روميرو.

هذا ما أتى في تقرير "موندو ديبورتيفو" التي أوضحت أن ميسي أراد من برشلونة التوقيع مع مدافع أتالانتا الشاب لدعم خط الدفاع، فيما لم تلتفت إدارة جوان لابورتا عمليًا لرغبة البرغوث.

لابورتا يكشف الأسباب وراء رحيل ميسي

يخرج رئيس برشلونة جوان لابورتا إلى الصحافة والإعلام صباح الجمعة للتحدث والكشف عن خبايا رحيل ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني.

ولم يخرج أي مسؤول كتالوني بعد ذلك بحديث للكشف عن التفاصيل، وقرر النادي أن يكون لابورتا هو نفسه من يتحدث وذلك في مؤتمر صحفي في تمام الحادية عشر صباح الجمعة بكامب نو.

ورقة ضغط على تيباس .. رواية جديدة تعيد ميسي إلى برشلونة!

الصحفي "ميجيل ديلاني" بصحيفة إندبندنت الإنجليزية قال:"القصة بها العديد من الخيوط وبعض السياسة التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الكثير من التكهنات".

واستكمل:"البعض يراها مجرد وسيلة للضغط، وهناك وجهة نظر أن النادي بالفعل قرر بناء الفريق من دون ميسي".