أخبار برشلونة: ديمبيلي يريد البقاء وميسي كلف النادي أكثر من نصف مليار يورو!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 31 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 31 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 31 يناير 2021:

قيمة عقد ميسي الحالي تعدت النصف مليار يورو!

تبلغ القيمة الإجمالية لعقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة 555 مليون يورو (491.5 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، وفقًا لإل موندو.

وقع ميسي الصفقة في عام 2017 ، وشملت مكافأة قدرها 15.2 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18.5 مليون دولار) لمجرد قبول العقد ومبلغ 78 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار) مقابل "الولاء".

بالإضافة إلى ذلك، حقق ميسي 138 مليون يورو (122 مليون جنيه إسترليني / 168 مليون دولار) في الموسم الواحد ، والتي تضمنت مكافآت على الرغم من فشل برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأثار ذلك غضب النادي ورد ببيان رسمي يهاجم فيه صحيفة إل موندو.

ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.

بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.

رصاصة أخرى من لابورتا تجاه باريس سان جيرمان

أطلق المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا رصاصة أخرى على باريس سان جيرمان بسبب سعيهم وراء ليونيل ميسي، قائلاً إن النادي الفرنسي قد يكون قادرًا على تحمل تكاليفه، "إذا استمروا في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف".

لابورتا، رئيس برشلونة السابق الذي يأمل في إعادة انتخابه للمنصب في مارس، رد بغضب هذا الأسبوع على التعليقات التي أدلى بها المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ليوناردو.

قال ليوناردو لمجلة فرانس فوتبول: "سيظل لاعبون عظماء مثل ميسي على قائمة باريس سان جيرمان". لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به.

دي ماريا سيكون طباخًا إذا جاء ميسي إلى باريس!

خرج أنخيل دي ماريا وتحدث بشكل إيجابي عن فكرة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، الخطوة المقترحة هي مجرد شائعة في الوقت الحالي، لكن الاحتمالية أشعلت خيال ليس فقط مشجعي كرة القدم، ولكن اللاعبين أيضًا.

"لطالما حلمت باللعب مع ميسي في فريق النادي، في كل مرة نذهب فيها إلى المنتخب الأرجنتيني، يبدو الأمر قصيرًا جدًا، لقد حلمت دائمًا باللعب معه، وأن أجعله بجانبي كل يوم ".

"كانت لدي فرص في وقت ما للذهاب إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، يبدو أن هناك فرصة أخرى، لكن عقدي ينتهي هنا، لا أعرف ما يمكن أن يحدث، لكني سأحب ذلك، وسأكون سعيدًا جدًا ".

"أتيحت لي الفرصة للعب مع كريستيانو رونالدو ونيمار وكيليان مبابي"، وقال الأرجنتيني: "اللعب مع ليو ... يمكنني الاعتزال بسعادة".

"أخبرتني زوجتي إذا جاء ليو، سنبقى وعلى الأقل يمكنك البقاء ولو طباخًا، هذا يخبرك بكل شيء، سيكون الأفضل، لم أستطع طلب أي شيء آخر في كرة القدم ".

لاعب برشلونة يقترب من الرحيل

أعرب إلتشي وألافيس عن اهتمامهما بضم ماتيوس فرنانديز على سبيل الإعارة من برشلونة.

انضم لاعب خط الوسط إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، لكنه لم يشارك مع النادي.

قال المدرب رونالد كومان إنه يمكن أن يخرج على سبيل الإعارة وتقول ماركا إن إلتشي وألافيس حريصان على ذلك.