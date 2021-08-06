أخبار برشلونة: خسائر مالية ضخمة بسبب ميسي وبيانيتش يقترب من يوفنتوس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021:

أشارت تقارير صحفية إلى تعطل صفقة انتقال أليكس كويادو، لصفوف كلوب بروج البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن بروج كان يريد وضع بند الشراء في العقد، وهذا ما رفضه اللاعب والفريق، ليستمر اللاعب الشاب ويستمر رفقة الفريق الكتالوني.

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود خسائر مالية ضخمة، في انتظار النادي بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وعدم تجديد عقده.

وبحسب Laporteriabtv، فإن هناك اتصالات تلقتها إدارة برشلونة صباح اليوم، من رعاة الفريق بعد رحيل ميسي من الفريق الكتالوني، وهذا ما أخل بالاتفاق بين النادي والشركات الراعية.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود وكيل أعمال ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة في إيطاليا، تمهيدًا لانتقال اللاعب البوسني إلى صفوف يوفنتوس.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة توتو سبورت، فإن وكيل أعمال بيانيتش يتواجد الآن في إيطاليا، لبحث مفاوضات عودة اللاعب إلى السيدة العجوز.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب برشلونة، من التعاقد مع ريناتو سانشيز، لاعب ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع "le10 sport" الفرنسي أكد على اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات ريناتو سانشيس، وأن الناديان اقتربا بالفعل من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

أوضحت تقارير صحفية، إلى أن ليونيل ميسي، اقترب من التعاقد مع باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب برنامج الشرينجيتو، فإن ميسي أبلغ العديد من لاعبي باريس سان جيرمان أنه سيوافق على عرض النادي الباريسي في فترة الانتقالات الحالية..