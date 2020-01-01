أخبار برشلونة: جوارديولا يحاول خطف ميسي قبل باريس ومراقبة مدافع مارسيليا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020:

السيتي يريد خطف ميسي قبل باريس

مانشستر سيتي واثق من فوزه بالسباق للتعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي قبل باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس.

يعتقد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز أن وجود بيب جوارديولا في القيادة يعد ميزة، حيث اجتمع هو وميسي معًا في الكامب نو بين عامي 2008 و 2012.

ينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم ويمكنه بدء الحديث مع الأندية الأخرى في العام الجديد.

برشلونة يسعى لضم نجم مارسيليا

من المرجح أن يغادر بوبكر كامارا مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

تم ربط لاعب الوسط المدافع والبالغ من العمر 21 عامًا بكبار أوروبا أمثال بايرن ميونخ وبرشلونة، كا يقال ايضًا إنه هدف لمانشستر سيتي وتشيلسي.

وأفيد في قناة RMC أن مرسيليا تلقى عرضًا كبيرًا في يناير، ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الدوري الفرنسي.

ديباي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن

يقول ممفيس ديباي إنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حيث يقترب عقده مع ليون من نهايته.

ارتبط النجم الهولندي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى برشلونة، حيث سينضم إلى رئيس منتخب بلاده السابق رونالد كومان.

لكن في الفترة الأخير دخل باريس السباق واقترب أكثر من النجم الهولندي.

سيشهد ديباي انتهاء عقده مع ليون في نهاية هذا الموسم.

باريس يستعد لبيع قميص ميسي!

ورد أن باريس سان جيرمان بدا واثقًا من استكمال انتقال نجم برشلونة ليونيل ميسي.

تقرير مفاجئ اليوم من Football يزعم أن قسم التسويق في PSG أخبر متاجر النادي بأن تكون جاهزة لاهتمام كبير بقمصان ميسي في باريس سان جيرمان عند الانتهاء من الصفقة.

مرشح لرئاسة برشلونة "لن نشتري نيمار"!

حاول المرشح الرئاسي لبرشلونة إميلي روسو إبطال التكهنات بأن النادي قد يعيد نيمار في أي وقت قريب.

لطالما ارتبط نجم البرازيل، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2022 ، بالعودة إلى العمالقة الإسباني.

وقال روسو "لا يمكن لبرشلونة إعادة التعاقد مع نيمار إلا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان".