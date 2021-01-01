أخبار برشلونة: ثنائي هجومي جديد على الطاولة وخوف بسبب فاتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 26 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 26 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 26 مارس 2021:

برشلونة يتخلى عن فكرة ضم مارتينيز ويتابع لوكاكو

أفادت أنباء صحفية، عن رغبة إدارة برشلونة في التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن كومان مدرب برشلونة مصمم على التعاقد مع المهاجم البلجيكي في فترة الانتقالات المقبلة، ومن المنتظر أن يدخل البلوجرانا منافسة شرسة مع مانشستر سيتي لضم لوكاكو الذي نجح في تسجيل 25 هدفًا هذا الموسم مع فريقه في كافة المسابقات.

وارتبط برشلونة في الصيف الماضي، بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، إلا أن إدارة الفريق الإسباني صرفت نظر عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني مؤخرًا.

برشلونة يستعين بطبيب بنزيما لعلاج فاتي

قرر أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، السفر إلى مدينة ليون الفرنسية، من أجل الاستشارة الطبية بخصوص إصابته.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت فاتي ذهب مع والده إلى مركز "سانتي" لتقويم العظام في مدينة ليون لاستشارة الطبيب برتراند سونيري بخصوص الإصابة، وهو نفس الطبيب الذي يعمل مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ومن جانبه أوصى أخصائي الركبة النجم الإسباني الشاب، باستئناف التدريب بصورة خفيفة على مدار الأسبوعين المقبلين، لمعرفة كيف يتفاعل مفصله مع التدريب، ومن المقرر أن يعرف اللاعب قريبًا إمكانية حاجته لتدخل جراحي أو الاستمرار على نفس المسار الحالي.

برشلونة يتجاهل رغبة كومان ويستهدف ضم سيلفا

قرر نادي برشلونة الإسباني، وضع المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا ضمن خططه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تفضيل المدرب رونالد كومان ضم ممفيس ديباي لاعب ليون.

ومن جانبها أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى رغبة النادي الكتالوني في ضم سيلفا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويأتي ذلك بسبب التألق المبهر الذي يعيشه اللاعب منذ انتقاله لفرانكفورت، بعد فترات من التخبط مع إشبيلية وميلان.

وأوضحت الصحيفة برشلونة مستعد للتفاوض مع وكيل أعماله جورج مينديش، في صفقة قد تصل قيمتها 40 مليون يورو.

مفاجأة .. برشلونة يمكنه ضم هالاند رغم الأزمة المالية

أكد إنريك ريبول المحامي المتخصص في قانون الرياضة وعضو جمعية التحكيم الأوروبية، أن هناك احتمالات لقيام برشلونة بضم إرلينج هالاند في الصيف.

برشلونة بالتحديد يعتبر الأقل حظًا في الصفقة وفقًا للمعطيات الحالية، نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب أزمة كورونا والخسائر التي تسبب فيها الرئيس المستقيل جوسيب بارتوميو.

ومع ذلك قال الخبير ريبول في ندوة نشرت منها صحيفة "سبورت" بعض المقتبسات:"الطريقة الأولى التي يمكن لبرشلونة ضم هالاند هي زيادة المتغيرات المستقبلية من مبلغ الصفقة على حساب الجزء الثابت".

وأضاف:"هذا الأمر سيساعد كثيرًا عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا، حيث تعود وقتها السيولة الفورية للنادي، ومن المفترض أن تكون الأموال متوفرة لدفع المتغيرات".

وتابع:"هناك طريقة أخرى من خلال العثور على مصادر للتمويل، إنها صعبة ولكنها ليس مستحيلة، يمكن أيضًا إعادة التفاوض بشأن الديون ورواتب اللاعبين، الأمر معقد لكنه يستحق المحاولة".

تقارير.. دورتموند يحدد قيمة "صادمة" للموافقة على بيع هالاند

أوردت تقارير صحفية أن إدارة بوروسيا دورتموند برئاسة هانز يواخيم فاتسكه قد حددت قيمة خيالية للموافقة على رحيل إرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذه القيمة، ووفقًا لما أتى في تقرير من شبكة "ESPN"، ستكون 180 مليون يورو، وإلا فإن دورتموند لن يكون على استعداد للتفاوض مع أي نادٍ حيال الدولي النرويجي.

قد تتغير الأمور نوعًا ما في حالة أن فشل دورتموند في الوصول إلى المربع الذهبي للدوري الألماني وبالتبعية عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خصوصًا وأن زملاء هالاند يأتون خامسًا بفارق أربع نقاط عن الرابع آينتراخت فرانكفورت.