أخبار برشلونة: تحديد حامل القميص 10 ومطاردة مهاجم آرسنال

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الأحد 15 أغسطس 2021:

كشفت شبكة ESPN أنّ برشلونة قرر منح القميص رقم 10 إلى فيليبي كوتينيو ولن يتم حجب الرقم، ليرث البرازيلي قميص ليونيل ميسي.

ونفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الخبر مؤكدة أنّه لم يتم تحديد صاحب القميص رقم 10 حتى الآن بعد رحيل ميسي.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ إيلاش موريبا كان قريبًا من ارتداء قميص مانشستر سيتي منذ عامين حينما كان في الرديف.

وبعد تجهيز كل شيء لإتمام الصفقة، تراجع موريبا وفضل البقاء مع برشلونة على أمل المشاركة مع الفريق الأول.

جدير بالذكر أنّ اللاعب حاليًا لا يتدرب مع الفريق الأول ومعروض للبيع بسبب إصراره على زيادة المرتب.

تعرض ريانتو سانشيس، لاعب ليل الفرنسي، لإصابة خطيرة قد تبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة ضم اللاعب الذي يكلف 30 مليون يورو.

كشفت صحيفة "ميرور" أنّ آرسنال يرغب في التخلص من بيير إيميريك أوباميانج وكذلك ألكسندر لاكازيت في الصيف الجاري.

ويدرس نادي برشلونة التعاقد مع أحد اللاعبين مع اقترابه من التخلي عن مارتين برايثوايت لصالح وست هام يونايتد.

أوضحت تقارير صحفية أنّ يوفنتوس لا يمانع الحصول على خدمات ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويشترط يوفنتوس أن يخفض بيانيتش راتبه لأجل التعاقد معه أو يدفع برشلونة جزءًا من الراتب، إذ وضع الفريق سقفًا للرواتب.