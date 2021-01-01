أخبار برشلونة: تحديد السعر المطلوب لبيع نيتو ومدافع الفريق رفض ليفربول!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 7 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 7 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 7 فبراير 2021:

مدافع برشلونة رفض الانضمام لليفربول!

صامويل أومتيتي مدافع برشلونة رفض الانتقال إلى ليفربول في يناير، بحسب صحيفة أتليتيك.

كان الريدز متحمسين لإحضار اللاعب الفرنسي إلى الآنفيلد، لكنه اختار البقاء في الكامب نو والقتال من أجل مكان أساسي في تشكيلة رونالد كومان.

ظهر أومتيتي فقط في خمس مباريات من الدوري الإسباني لبرشلونة هذا الموسم، وينتهي عقده الحالي في 2023.

برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه

سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.

البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.

ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

كومان غاضب من دي ماريا "غير محترم"!

ظهر غضب مدرب برشلونة رونالد كومان من باريس سان جيرمان لما وصفه أنها محاولة لتشتيت أسطورة النادي بالتحدث عنه للصحافة

وجاء تصريح جديد من دي ماريا حول احتمالية انتقال ميسي للنادي الفرنسي، أثار ذلك غضب كومان ووصف التصرف بأنه "غير محترم".

وقال كومان أن ميسي الآن لاعب في برشلونة وأنهم من المفترض أن يواجهوا باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويخشى أن تؤثر مثل هذه التصريحات على أداء ميسي مع الفريق الكتالوني.

بيكيه "لن أرحل عن برشلونة"

يقول جيرارد بيكيه إنه سيعتزل في برشلونة لأنه لا يرى نفسه يلعب مع نادٍ آخر.

وقال في تصريحه: "سأعتزل في برشلونة، لقد قلت هذا دائمًا، ألعب كرة القدم لأنني أمثل برشلونة، ولا أرى نفسي في أي فريق آخر."

لابورتا يؤكد مفاوضات ميسي!

أكد المرشح الرئاسي لبرشلونة، جوان لابورتا، أن ليونيل ميسي تلقى بالفعل عروضًا كبيرة من أندية أجنبية قبل فترة الانتقالات الصيفية.

حاول ميسي الرحيل وفشل العام الماضي ولم يتمكن برشلونة من إقناع الفائز بالكرة الذهبية ست مرات بالتوقيع على عقد جديد حتى الآن.

لابورتا، هو الأقرب لخلافة جوزيب ماريا بارتوميو في انتخابات مارس التي أعيدت جدولتها.

وقال في كلمة ألقاها في حملته الانتخابية "لن يكون الأمر سهلًا لأنه يتلقى عروضًا من أندية لا تفتقر إلى المال، لأن لديهم إما رجل أعمال أو دولة وراءهم".

"ميسي سعيد للغاية هنا، أنا مقتنع مما أعرفه عنه، يريد البقاء، إنه يحب برشلونة وأنا أستمتع بالصدق الذي يتحدث معي به دائمًا."

سجل ميسي 16 هدفًا وسجل سبع تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.