برشلونة يقترب من خطف جوهرة ساو باولو

جوستافو مايا في الطريق إلى برشلونة.. وبرازيلي جديد بين في صراع قطبي إسبانيا بعد انضمام راينر جيسوس إلى ريال مدريد

توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع نادي ساو باولو البرازيلي من أجل خطف جوهرته الشابة ونجمه الصاعد جوستافو مايو.

وكان برشلونة وريال مدريد قد أصبحا أكثر اهتمامًا بالمواهب الشابة في أمريكا الجنوبية وخصوصًا تلك التي تنشط في الدوري البرازيلي.

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اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يلعب في مركز الظهير الأيمن، ولم يظهر لأول مرة مع الفريق الأول، حيث يلعب خوانفران وداني ألفيس.

وسيكلف التعاقد مع الشاب البرازيلي خزائن النادي الكتالوني مليون يورو فقط، على عكس الأموال الطائلة التي باتت تطلبها أندية البرازيل.

وسيتعين على برشلونة دفع 3.5 مليون يورو أخرى إلى ساو باولو مقابل 70% للحصول على ما يسمى بالحقوق الاقتصادية للاعب.

وتؤكد المصادر الصحفية البرازيلية أن نية النادي الكتالوني هي إتمام الصفقة قبل الخامش عشر من يوليو، وهو الموعد النهائي لممارسة خيار الشراء.

وسجل اللاعب 3 أهداف في 7 مباريات مع فريق ساو باولو للشباب خلال الموسم الحالي، حيث يجيد اللعب في مركز الجناح كذلك وليس في مركز الظهير فقط.

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يذكر أن اللاعب يمتد عقده مع ساو باولو حتى 2022، ولكنه يمتلك بندًا يسمح له بالرحيل مقابل مليون يورو فقط خلال الصيف المقبل.