أخبار برشلونة: باريس يستعد لبيع قميص ميسي وآرتور يتحدث عن ضجيج الانتقالات

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

ميسي أقرب إلى باريس!

بحسب TalkSPORT فإن لم شمل ليونيل ميسي مع نيمار في باريس سان جيرمان هو احتمال واضح.

يواصل الأرجنتيني الزئبقي في المماطلة وعدم تجديد عقده مع برشلونة، وقد يوافق على التوجه إلى فرنسا كوكيل حر في صيف عام 2021.

اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه لن يتم التجديد له!

وفقًا للمرشح الحالي إميلي روسو "سيغادر ليونيل ميسي برشلونة إذا لم يقبل خفض الأجور".

يعاني الآن النادي الكتالوني من أزمة مالية كبيرة، ويسعى كل مرشح لعرض سبل لحلها، وأوضح روسو أنه اذا لم يوافق ميسي على خفض راتبه فسيرحل عن الكامب نو.

آرتور يتحدث عن ضجيج الانتقالات في برشلونة

قال آرتور "كان هناك ضوضاء أكثر مما كنت أتمنى" فيما يتعلق بانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس.

وفي مقابلة طويلة مع ماركا، أشاد لاعب خط الوسط البرازيلي ببرشلونة لفتحه الباب أمامه للإنتقال الأوروبي، لكنه لم يعجبه كثرة الكلام والشائعات التي سبقت انتقاله.

باريس يستعد لبيع قميص ميسي!

ورد أن باريس سان جيرمان بدا واثقًا من استكمال انتقال نجم برشلونة ليونيل ميسي.

تقرير مفاجئ اليوم من Football يزعم أن قسم التسويق في PSG أخبر متاجر النادي بأن تكون جاهزة لاهتمام كبير بقمصان ميسي في باريس سان جيرمان عند الانتهاء من الصفقة.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس في دور الـ16؟

من المنتظر أن يواجه برشلونة البطل الفرنسي باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 على الكامب نو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، ولقاء الإياب يوم الأربعاء 10 مارس على بارك دي برنس في نفس التوقيت.