أخبار برشلونة: اهتمام بالتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ وكومان يرفض روميرو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثا 27 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | جريليش يبتعد عن سيتي وكيسييه يُحبط ليفربول

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021:

ألمح ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، اقتراب ورغبة فريقه في التعاقد مع ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، أشار المدرب الإيطالي إلى أن فريقه يقترب من التعاقد مع لاعب سابق يلعب بالقدم اليمنى، ويجيد تسديد الركلات الحرة المباشرة.

أشارت تقارير صحفية، إلى رفض رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة التعاقد مع كريستيان روميرو، مدافع أتالانتا ومنتخب الأرجنتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب إذاعة راك 1 الإسبانية، فإن بعض وكلاء اللاعبين، عرضوا روميرو على برشلونة، في الفترة السابقة، ولكن كومان رفض التعاقد معه ولا يراه مناسبًا لفريقه.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة مهتمة بالتعاقد مع أحد مدافعي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق البافاري، خلال الفترة المقبلة.

أكدت تقارير صحفية، عن رغبة نادي آرسنال في التعاقد مع نيتو، حارس مرمى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الحارس البرازيلي، يريد الخروج من برشلونة، لأنه يعلم أنه لن يكون الحارس الأول في الفريق ويريد خوض تجربة جديدة.

أفادت أنباء صحفية، إلى أن برشلونة يعمل على حسم ملف تجديد عقد أسطورته ليونيل ميسي، والإعلان الرسمي عن التجديد، قبل مواجهة يوفنتوس المرتقبة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يريد الإعلان عن تجديد عقد ميسي، قبل مواجهة يوفنتوس في المباراة الودية في كأس جوان جامبر يوم 8 أغسطس المقبل.