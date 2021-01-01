أخبار برشلونة: السيتي مستمر في مطاردة ميسي وسبب انتقاد مدرب ليون لكومان!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021:

السيتي مستمر في مطاردة ميسي

سيبذل مانشستر سيتي محاولة جديدة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام لهم خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتقارير ESPN.

يعد السيتي أحد أفضل المرشحين للحصول على نجم برشلونة عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

باريس سان جيرمان مصمم أيضًا على استدراجه للعاصمة الفرنسية رفقة نيمار ومبابي، لكن استراتيجيته أثارت غضب برشلونة، بينما يتحلى فريق جوارديولا بالصبر.

سبب هجوم مدرب ليون على كومان!

كان مدرب الكامب نو قد تحدث العام الماضي عن رغبته في التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، لكنه الآن غير سعيد حين انقلب الأمر عليه.

انتقد رودي جارسيا، مدرب ليون، نظيره في برشلونة لغضبه تجاه باريس سان جيرمان لسعيهم وراء ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان لديه اهتمام طويل الأمد بالنجم الأرجنتيني، والذي ازداد مؤخرًا مع بقاء أشهر قليلة في عقده.

وانتقد كومان مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بعد أن قال إنه يرغب في اللعب مع ميسي في باريس، لكن جارسيا أعاد له الذاكرة حين تحدث في الصيف الماضي عن رغبته في ضم ممفيس ديباي من ليون، ولم يهاجمه أحد حينها أو يوجه له الانتقادات.

برشلونة يتطلع لتعيين مدير كرة جديد!

يدرس برشلونة تعيين الجناح السابق مارك أوفرمارس مديرًا لكرة القدم في الصيف، وفقا لموندو ديبورتيفو.

ومن المقرر أن يترك الهولندي أياكس في نهاية الموسم، مع وجود آرسنال أيضًا كوجهة محتملة.

يعتمد أي نهج لبرشلونة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن أحد المتنافسين فيكتور فونت بالفعل أنه سيسعى لتعيين جوردي كرويف في منصب مدير كرة القدم.

برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه

سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.

البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.

ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

أجويرو لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن!

لا يزال سيرخيو أجويرو مترددًا بشأن مستقبله، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

تمت مناقشة انتقال الأرجنتيني إلى برشلونة مع انتهاء عقده، وهو ينتظر اكتشاف خطط مانشستر سيتي طويلة الأجل قبل أن يقوم بالتجديد لهم.