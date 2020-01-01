أخبار برشلونة: السبب وراء الرغبة في بيع كوتينيو ووكيل مصطفي يؤكد المفاوضات

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

السبب وراء رغبة برشلونة في بيع كوتينيو؟

عمالقة الدوري الاسباني حريصون على بيع الدولي البرازيلي.

برشلونة "راغب" لبيع فيليب كوتينيو في الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

سوف يدين البلوجرانا لليفربول بـ 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) أخرى إذا وصل البرازيلي إلى 100 مباراة في الكامب نو، مع رغبة عمالقة الدوري الإسباني في جلب الأموال من البيع بدلاً من دفع المزيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكيل مصطفي يؤكد المفاوضات مع برشلونة

في تحول مثير للأحداث، أكد وكيل شكودان مصطفي، إمري أوزتورك، أنه موجود في برشلونة للتحدث إلى النادي بخصوص انتقال محتمل لموكله.

في حديث مع صحفي SPOX فابيان زيرشي، قال أوزتورك: "أنا لست في برشلونة بسبب يوسف دامير، ولكن بسبب مصطفي من آرسنال، الذي نمثله أيضًا" ، بعد أن استفسر عن منشور حديث وضعه في الكامب نو، وكان عنوان المنشور "جاهز للاجتماع"، مما قد يشير إلى أن المحادثات جارية بالفعل لاتخاذ خطوة محتملة.

قد لا يتم الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن كجزء من فترة الانتقالات الصيفية عندما يصبح اللاعب وكيلاً حرا

ديباي على أعتاب برشلونة

يقترب برشلونة من ضم ممفيس ديباي مهاجم ليون في يناير القادم، ديباي يمكنه الانتقال كلاعب حر في نهاية الموسم، لكن برشلونة يسعى لبيع عثمان ديمبيلي وجلب ديباي بدلًا منه في يناير، ليشكل قوة هجومية ويعوض غياب النجم الشاب أنسو فاتي.

برشلونة متمسك بإريك جارسيا

يسعى برشلونة لضم إريك جارسيا في يناير للمساعدة في حل الأزمة الدفاعية خاصة بعد إصابة بيكيه القوية، كذلك يريد المدافع الشاب الانتقال إلى الكامب نو، وينتهي عقده في نهاية الموسم لكن النادي الكتالوني هو من يريد إتمام الصفقة في الانتقالات الشتوية لسد الثغرة الدفاعية.

خوان لابورتا يعلن عن أول صفقاته حال فوزه

جعل خوان لابورتا هيكتور بيليرين لاعب آرسنال في مقدمة أولوياته إذا أصبح مرة أخرى رئيسًا لبرشلونة، كما تدعي ذا ميرور.

رئيس البلوجرانا السابق مستعد لدفع ما يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني لإعادة الظهير الأيمن، الذي غادر النادي الكتالوني إلى الجانرز وهو في سن 16 عامًا.