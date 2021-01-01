أخبار برشلونة: الاتفاق مع فاينالدوم ومنافسة شرسة على أجويرو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 21 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 21 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 21 مارس 2021:

فاينالدوم يتوصل لاتفاق نهائي مع برشلونة

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أنّ جورجينيو فاينالدوم ، متوسط ميدان ليفربول، توصل لاتفاق مع نادي برشلونة ليكون لاعبًا للفريق في الصيف المقبل.

وكان برشلونة يحاول جلب الهولندي في الصيف الماضي لكن فشلت المحاولات.

وقد يكون ثاني صفقات برشلونة في الصيف بعد الاتفاق مع إيريك جارسيا من مانشستر سيتي.

إنتر يحاول خطف أجويرو من برشلونة

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ إنتر الإيطالي دخل في قائمة الراغبين في التعاقد مع سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أنّ أجويرو سوف يغادر مانشستر سيتي بالمجان ويرى المدرب أنطونيو كونتي أنّه قادر على تقديم الإضافة في "سان سيرو".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية التي أكدت وجود عرض رسمي من برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني تم نفيها.

باريس سان جيرمان يدخل على خط المفاوضات لأجل ديباي

بحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، فإنّ باريس سان جيرمان يحاول إتمام التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون بالمجان عقب نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نادي العاصمة لن يدع ديباي يغادر إلى برشلونة بسهولة وسوف يحاول إقناع اللاعب بارتداء قميص الفريق.

جدير بالذكر أنّ ديباي يفضل اللعب تحت قيادة المدرب رونالد كومان في برشلونة وهو ما قد يكون عامل حاسم في فشل انضمامه لباريس.

هالاند يرفض برشلونة لأجل ريال مدريد

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أنّ إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حسم قراره بالفعل وسوف ينضم إلى ريال مدريد.

وكان برشلونة يحاول التعاقد مع اللاعب لكن الأزمة المالية تجعل حظوظه في جلب الصفقة صعبة للغاية.

برشلونة يحاول التخلص من كوتينيو

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يرغب في التخلص من فيليبي كوتينيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أنّ برشلونة سوف يتخلص من راتب اللاعب بجانب مبلغ مالي من حوافز قيمة الصفقة، إذ دفع برشلونة 15 مليون يورو من المتغيرات والمقدرة بمبلغ 40 مليون يورو.

وفي حال استمرار اللاعب وعودته من الإصابة ومشاركته في المباريات ومساهمته في تتويج البلوجرانا بالألقاب فقد يؤدي ذلك إلى دفع المزيد من الأموال.