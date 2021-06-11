أخبار برشلونة: اعتزال بيكيه وثورة ضخمة يقودها لابورتا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 11 يونيو 2021:

عكس تصريحاته .. لوف دخل في مفاوضات جدية مع برشلونة

دخل نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مكثفة مع يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ولكن الأخير رفض الفكرة من أجل الحصول على راحة.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن برشلونة اتصل بوكلاء لوف في مارس، بعدما علم بقراره بالرحيل عن ألمانا بعد نهاية اليورو.

ورفضت الصحيفة ذكر اسم الشخص الذي تواصل مع لوف من برشلونة، لكنها أكدت رفض المدرب الألماني لتولي المهمة، بسبب رغبته في الحصول على راحة مؤقتة من التدريب.

ثورة داخل برشلونة.. لابورتا يطيح بمكتشف ميسي

يستعد جوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي لاشعال ثورة في صفوف برشلونة وباشر العمل من برشلونة ب.

أبلغ النادي جارسيا بيمينتا، مدرب برشلونة ب الحالي، بحسب "ESPN" أنه لن يستمر في قيادة الفريق بعد الآن كما بلغ أوريلي ألتيميرا، رئيس كرة القدم الشعبية للبلوجرانا، وأليكس جارسيا، من قسم المراقبين بأنهم تم الاستغناء عن خدماتهم أيضًا.

بايرن ميونخ وليفربول يهددان برشلونة بشأن بيدري

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ وليفربول يرغبان في الحصول على توقيع بيدري من برشلونة هذا الصيف.

ولا ينوي برشلونة التفريط في أحد أهم جواهره مهما كان الثمن، لكن الثنائي الألماني والإنجليزي سيحاولان الظفر بكل الطرق بصاحب الـ18 عامًا.

إيمرسون يؤكد استمراره مع برشلونة

أرسل إيمرسون رويال رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جماهير برشلونة أكد خلالها على استمراره في البرسا وعدم الرحيل.

إيمرسون كتب "الآن أنا مع المنتخب ولكن قريبًا سنكون سويًا، أريد أن تعرفوا أن برشلونة كان جزءًا من أحلامي كطفل، الحلم تحول إلى حقيقة، قريبًا سنكون سويًا".

بيكيه: رحيلي عن برشلونة يعني الاعتزال

أكد نجم برشلونة جيرارد بيكيه أنه في حال رحيله عن النادي الكتالوني فسيقوم على الفور باعتزال كرة القدم.

بيكيه قال "إذا قال لي كومان غدًا أن عليّ أن أرحل من برشلونة فإنني سوف أعلن اعتزالي على الفور، لن ألعب لأي نادٍ آخر غير برشلونة".