أخبار برشلونة: إيتو يحدد خليفة ميسي واليونايتد ينافس لضم النجم النمساوي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021:

إيتو يحدد من يمكن أن يكون خليفة ميسي!

يزعم أسطورة برشلونة صامويل إيتو أن أنسو فاتي هو اللاعب القادر على ملء الفراغ الذي سيتركه ليونيل ميسي عندما يغادر برشلونة ذات يوم.

ينتهي عقد ميسي صاحب الـ33 عامًا هذا الصيف، وسرعان ما ينفد الوقت بالنسبة للعمالقة الكتالونيين للاتفاق على صفقة جديدة مع قائدهم.

أمضى إيتو خمسة مواسم متألقة يلعب إلى جانب الأرجنتيني وزعم سابقًا أن برشلونة سيحتاج إلى تغيير اسمه إذا رحل ميسي.

لكن هناك موهبة رائعة أخرى تجذب الانتباه في كامب نو، حيث انطلق الآداء الرائع من أنسو فاتي إلى الساحة الموسم الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا خاض بالفعل أربع مرات مع منتخب إسبانيا، ويعتقد إيتو أنه الرجل الذي يمكنه أن يكون خليفة ميسي.

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة من أجل النجم النمساوي

ورد أن مانشستر يونايتد ظهر كمنافس للتعاقد مع مهاجم رابيد فيينا يوسف دمير.

خاض اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا 23 مباراة مع الفريق الأول للنادي النمساوي، وسجل أربع مرات وقدم ثلاث تمريرات أخرى.

يعتبر ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للاعب يوصف بأنه أحد أكبر الأمور المقبلة، في حين تم ربط برشلونة أيضا في الماضي.

يقال إن النجم الشاب متاح مقابل أقل من 10 ملايين يورو (8.94 مليون جنيه إسترليني)، مع عدم تعارض النادي مع فكرة صرف الأموال في وقت لاحق من هذا العام.

مهاجم برشلونة يتألق في التدريبات

يتمتع عثمان ديمبيلي بعودة إلى حد ما في برشلونة ولكن ليس فقط في الملعب حيث يثير الإعجاب في التمرينات أيضًا.

كما ورد في تقرير من موندو ديبورتيفو، قيل أن الفرنسي لعب دور البطولة في دورات تدريبية لبلوجرانا وكان في بعض الأحيان اللاعب الأكثر تألق في التدريب.

لابورتا سيبذل كل ما في وسعه لبقاء ميسي

تعهد المرشح الرئاسي لبرشلونة، خوان لابورتا، ببذل كل ما في وسعه لإبقاء ليونيل ميسي في النادي إذا تم انتخابه.

ألقى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات قنبلة على عالم كرة القدم الصيف الماضي، وأعلن عن رغبته في مغادرة برشلونة بعد خلاف مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، لكن قد يختلف الحال بعد انتخاب رئيس جديد سيكشف بالطبع عن مستقبل ميسي النهائي بالنادي في النادي الكتالوني.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم لاعب برشلونة المعار

قد يكون إيمرسون هو أول توقيع لماوريسيو بوتشيتينو بصفته مدربًا لباريس سان جيرمان.

اللاعب خرج من برشلونة على سبيل الإعارة في ريال بيتيس، لكن بحسب تودو فيشايس فإن صفقة نقل المدافع إلى العاصمة الفرنسية على وشك الانتهاء بعد إتمام الاتفاق مع كلا الناديين.