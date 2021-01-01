أخبار برشلونة: ألابا يترقب انتخابات رئاسة البلوجرانا وميسي يبتعد عن باريس!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20 يناير 2021:

ألابا ينتظر انتخابات برشلونة!

ديفيد ألابا لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى يتحدث إلى برشلونة، حسب سكاي سبورت ألمانيا.

ارتبط مدافع بايرن ارتباطًا وثيقًا بريال مدريد، لكنه وفريق إدارته حريصون على التحدث إلى خوان لابورتا إذا فاز رئيس برشلونة السابق في الانتخابات المقبلة.

ينتهي عقد ألابا بنهاية الموسم ويبدو أنه رهان آمن لمغادرة الفريق البافاري بعد توقف محادثات العقد.

باريس سان جيرمان قد لا يتحمل راتب ميسي

مطالب ليونيل ميسي للأجور قد تعني أنه مكلف للغاية حتى بالنسبة للأندية الفاحشة الثراء مثل باريس سان جيرمان إذا غادر برشلونة هذا الصيف، حسب جازيتا ديلو سبورت

ينتهي عقد ميسي في برشلونة هذا الصيف، حيث يكسب الآن 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لقد تم ربطه مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، من بين آخرين، في حالة رحيله عن كامب نو.

ومع ذلك، مع شعور أكبر الأندية بالضائقة المالية وسط جائحة فيروس كورونا، قد يضطر ميسي إلى خفض راتبه حتى لو انتقل إلى أغنى فرق أوروبا.

برشلونة في صراع من أجل مدافع آرسنال

يسعى كل من برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للحصول على توقيع مدافع آرسنال هيكتور بيليرين - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

أبدت الأندية الثلاثة اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في استاد الإمارات في عام 2023.

قد تندلع حرب مزايدة بين ثلاث قوى أوروبية في نهاية الموسم ، حيث يُعتقد أن كامب نو هو الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لبيليرين بسبب الفترة التي قضاها في أكاديمية لا ماسيا.

نجم برشلونة يفلت من عقوبة طويلة لضرب خصمه

سيغيب ليونيل ميسي مهاجم برشلونة عن مباراة كأس الملك أمام كورنيل ومباراة الدوري الإسباني ضد إلتشي بعد إيقافه بسبب الطرد نهاية الأسبوع.

كان بإمكان اللجنة فرض حظر يصل إلى 12 مباراة، واستأنف برشلونة القرار لتصل في النهاية لمباراتين فقط.

فاينالدوم يريد اللعب تحت قيادة كومان في برشلونة

سينظر جورجينيو فاينالدوم إلى الانتقال لبرشلونة على أنه "حلم" ، كما يقول داني مورفي، حيث يتطلع لاعب خط وسط ليفربول إلى السير على خطى زملائه الهولنديين يوهان كرويف ورونالد كومان في كامب نو.

وقال مورفي لـ TalkSPORT: "ربما كان برشلونة حلمًا طالما حلم به فاينالدوم، ربما يشعر في ليفربول بعد التعاقدات الجديدة أنه قد تم استبعاده قليلاً."