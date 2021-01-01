أخبار برشلونة: أزمة جديدة تضرب النادي وسبب غضب لابورتا من باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

جوان لابورتا غاضب من باريس سان جيرمان!

دعا المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، باريس سان جيرمان إلى التحلي بالاحترام.

يقال إن باريس سان جيرمان يدور حول ما إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل، لكن لابورتا - المرشح المفضل لتولي مسؤولية برشلونة - قال إنه يريد أن يلعب العمالقة الفرنسيون بشكل عادل.

ونقلت آر إم سي عن لابورتا قوله "نطلب أيضًا من باريس سان جيرمان أن يكون محترمًا لبرشلونة وألا يحاول زعزعة استقرارنا".

أزمة مالية جديدة تضرب برشلونة

برشلونة في ديون كبيرة ويدين بـ 126 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 153 مليون دولار) لأندية أخرى في رسوم انتقال غير مدفوعة، وهذا بجانب أزمة رواتب اللاعبين الموجودة بالفعل.

ديمبيلي غير متسرع في التجديد مع برشلونة

لا يتسرع عثمان ديمبيلي في توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، حسب تقرير ألفريدو مارتينيز.

الدولي الفرنسي حامل لقب كأس العالم مرتبط فقط بعقد حتى صيف 2022، وشهد زيادة في احتمالية الابتعاد عن الكامب نو لكن إصابة فاتي جعلت كومان في حاجة لخدمات ديمبيلي.

جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط ببرشلونة

اعترف بيب جوارديولا أن إريك جارسيا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف حيث قال المدير الفني إنه لا يعتقد أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا مع النادي.

يرتبط جارسيا ارتباطًا وثيقًا ببرشلونة منذ شهور، وقد توصل قلب الدفاع الإسباني إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي الكتالوني، كما يؤكد جول.

ومع ذلك، فإن أي تحرك لجارسيا سيتأخر بسبب انتخابات برشلونة.

كومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدارًا"!

قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.

برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.

تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وغرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.