برشلونة يرسل عرضًا مغريًا من أجل لاوتارو

توتوسبورت تكشف تفاصيا العرض المغري من برشلونة إلى إنتر من أجل لاوتارو مارتينيز

يواصل برشلونة ملاحقة هدفه الأول هذا الصيف لاوتارو مارتينيز، من أجل التعاقد معه لتعزيز خط الهجوم وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو.

وكانت عدة مصادر صحفية قد أشارت إلى التواصل الذي يتم في الوقت الحالي بين إدارة الفريق الكتالوني وإدارة النيراتزوري من أجل الوصل إلى اتفاق.

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وكشفت توتو سبورت الإيطالية عن تفاصيا العرض الجديد الذي يحاول به برشلونة إغراء لاوتارو مارتينيز من أجل الانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة الإيطالية فإن برشلونة يريد أن يعطي لاوتارو عقدًا بـ 7 ملايين يورو لكل موسم، ولمدة 5 سنوات ينتهي بحلول عام 2025.

ليس ذلك فقط، بل أن الملايين السبعة التي سيحصل عليها النجم الأرجنتيني مع برشلونة ستكون بعد استقطاع الضرائب أي سيحصل عليها صافية.

وإضافة إلى ذلك، يريد برشلونة أن يمنح المهاجم الدولي الأرجنتيني خيار التمديد الإضافي لعامين، حيث سيكون مسموحًا له بالتمديد لعامين حتى 2027 بعد نهاية العقد.

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ويمتلك لاوتارو مارتينيز شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر بـ 111 مليون يورو، سيتمكن الفريق الكتالوني من خلاله من التعاقد مع اللاعب بعد موافقته.