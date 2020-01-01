أخبار برشلونة: العرض الأول لنيمار وكورونا يوقف مفاوضات شتيجن

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق انتقالات الصيف القادم وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 3 أبريل 2020

باريس سان جيرمان يرفض مبادلة نيمار بجريزمان

بالرغم من تفشي فيروس كورونا في أوروبا وتوقف النشاط الرياضي في القارة العجوز، مازال برشلونة يرغب في ضم نيمار مهما كلفه الأمر، وبدأ بالتحرك بالفعل.

هذا ما ادعته صحيفة سبورت الكتالونية، حيث نشرت تقارير تشير إلى أن البلاوجرانا تقدم بعرضٍ لبايرس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي مقابل التخلي عن أنطوان جريزمان، لكن العاصمي الفرنسي رفض العرض.

فيروس كورونا يعرقل مفاوضات التجديد لشتيجن

بحسب تقارير إسبانية فإن مفاوضات تجديد عقد تير شتيجن مع برشلونة مستمرة رغم جائحة فيروس كورونا.

أشارت صحيفة سبورت إلى أن الحارس الألماني يرغب في مضاعفة راتبه في الكامب نو، حيث يعتبر نفسه واحدًا من أهم عناصر الفريق.

لكن البلاوجرانا يرغب في تقليص الرواتب بسبب توقف النشاط بعد انتشار الكورونا في إسبانيا وأوروبا بشكلٍ عام، وبالرغم من اجتماع وكيل أعماله مع مسؤولي الكتلان 5 مرات، إلا أن تير شتيجن لم يوافق حتى الآن.

زانيتي يأمل بقاء لاوتارو مارتينيز في الإنتر

كرر خافيير زانيتي نائب رئيس الإنتر نداءه للاوتارو مارتينيز من أجل تجاهل اهتمام برشلونة بضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وصل لاوتارو لجوزيبي مياتزا في صيف 2018 من فريق راسينج، ولفت الأنظار بأدائه المميز بالرغم من قلة مشاركته في ظل تواجد ماورو إيكاردي في ذلك التوقيت.

ومع رحيل قائد الإنتر السابق في 2019 وقدوم أنطونيو كونتي واعتماده على ثنائي هجومي، قدم مارتينيز ثنائية جيدة مع روميلو لوكاكو، وسجل 16 هدفًا في 31 مباراة له مع إنتر ميلان في جميع البطولات قبل توقف موسم 2019-20 بسبب فيروس كورونا.

برشلونة يحدد سعر راكيتيتش

بحسب ماركا فإن برشلونة يرغب في الحصول على 20 مليون يورو مقابل التخلي عن إيفان راكيتيتش في سوق انتقالات صيف 2020.

ومن أبرز الأندية الراغبة في ضم الكرواتي هو مانشستر يونايتد، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الكتلان سينتهي في يونيو 2021.

أرتور ليس للبيع

قالت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة لا يخطط لبيع متوسط الميدان أرتور في سوق انتقالات الصيف القادم.

وجاء ذلك ردًا على تقارير ادعت أن البرازيلي الدولي قد يدرج ضمن صفقة لضم أحد اللاعبين المطلوبين بقوة في الكامب نو، وقد تم تحديد اسم صفقة لاوتارو مارتينيز.