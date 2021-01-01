أخبار الهلال اليوم | الثنيان أفضل من الجابر وإشادة خاصة بسلمان الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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"الثنيان نجم الهلال التاريخي .. الجابر لم يصل لإمكانياته"

اختار الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، يوسف الثنيان؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، ليكون النجم التاريخي للزعيم، مستغربًا من جماهير الأزرق التي تختار سامي الجابر. ( طالع التفاصيل )

ميكالي يرغب في تحسين الرأسيات

يبدو أن روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال، لا يعجبه تعامل لاعبيه مع الكرات العرضية، إذ لم يحسن استغلالها اللاعبين في الفاعلية على المرمى.

ميكالي اعتمد في مران الأمس على تدريب اللاعبين بشكل أكبر على ضربات الرأس في الكرات العرضية والتسديدات، بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.

إشادة من محترف الاتفاق بالفرج

أشاد التونسي نعيم السليتي؛ لاعب الاتفاق، بسلمان الفرج؛ لاعب الهلال، مؤكدًا أنه أفضل لاعب محلي من وجهة نظره.

وقال السليتي، خلال تصريحاته للقنوات "الرياضية السعودية": "أحب الفرج من اللاعبين المحليين، أرى أنه لاعب مميز للغاية".