أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يعترف بصعوبة الدوري مع الهلال .. ولاعب الفريق يتنازل من أجل الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

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غياب أجنبي عن تدريبات النصر

ذكرت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي ويسلي جاسوفا، جناح النصر، غاب عن التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، في إطار الاستعداد لاستئناف دوري روشن بعد فترة توقف كأس الخليج، حيث يواجه الأخدود في 9 يناير المُقبل، ضمن الجولة 14 من المسابقة.

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وشارك جميع اللاعبين الأجانب في تدريبات النصر، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما عدا ويسلي الذي غاب عن المران بإذن من الإدارة، كما غاب عبد الله الخيبري، عن الحصة التدريبية، حيث واصل برنامج العلاجي بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

اتخذ مختار علي، لاعب وسط فريق الكرة بنادي النصر، قراره بشأن البقاء أو الرحيل عن قلعة العالمي، خلال موسم الميركاتو الشتوي، وذلك بعدما دخل في حسابات عدد من أندية دوري روشن السعودي.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

كل الأنظار تتجه إلى النجم أندرسون تاليسكا؛ كـ"أول الراحلين" المتوقعين عن نادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

نجح المنتخب الكويتي في حجز مقعد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعدما اقتنص وصافة المجموعة الأولى، ليرافق سلطنة عمان إلى دور الأربعة.

وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة ساخرة، إزاء تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024.

تردد اسم نادي الهلال بقوة، في حفل جوائز "جلوب سوكر" مساء اليوم الجمعة؛ وذلك من خلال كلمات المدير الفني للفريق جورج جيسوس، والأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم "الغريم التقليدي" النصر.

يعتقد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تعرض للظلم بخسارة جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، لصالح رودي متوسط ميدان مانشستر سيتي.

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في ليلة ساحرة بمدينة دبي الإماراتية.. تم الإعلان عن الفائزين بـ"جوائز الأفضل" لعام 2024؛ وذلك في حفل "جلوب سوكر" السنوي.

مرة أخرى.. أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة العربية السعودية.