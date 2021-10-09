أخبار النصر اليوم | فوز ودي على أبها، وموقف تاليسكا أمام الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يرفض اقتراحات لجنة الاحتراف

أكدت صحيفة الرياض السعودية أن مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر رفض اقتراحات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الثلاثة بخصوص سقف رواتب اللاعبين السعوديين.

اللجنة كانت قد قدمت 3 اقتراحات للأندية ليُقدموا رأيهم بها بخصوص تحديد سقف رواتب اللاعبين المحليين، لكن النصر رأى أن الاقتراحات جميعًا لا تتضمن آلية محددة لتطبيق النظام المالي ودعا لمواصلة العمل بالنظام الحالي لحماية الأندية من تراكم الديون.

النصر يهزم أبها وديًا

فاز النصر مساء أمس على أبها وديًا بهدفين دون رد استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا يوم السبت القادم.

وسجل هدفي الفريق عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح آدم، وقد غاب عن اللقاء اللاعبون الدوليون فيما منح المدرب بيدرو إيمانويل الفرصة لعدد من الشباب.

النصر خاض المباراة بتشكيل مكون من: وليد عبد الله، حمد آل منصور، علي لاجامي، محمد آل فتيل، محمد قاسم، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، عبد الفتاح عسيري، إبراهيم المهداوي، عبد الفتاح آدم وعبد الرزاق حمد الله.

وأجرى المدرب 5 تغييرات خلال الشوط الثاني بمشاركة كلًا من: خليل عبسي وفونيس موري ومختار علي وعبد الرحمن العبيد ومنصور الشمري بدلًا من عبد الرزاق حمد الله وحمد آل منصور ومحمد قاسم ومحمد آل فتيل وعبد المجيد الصليهم.

حسم موقف تاليسكا من مواجهة الوحدة

أثار غياب أندرسون تاليسكا مهاجم النصر عن المباراة الودية يوم أمام أبها مخاوف الجماهير من عدم لحاقه باللقاء المرتقب أمام الوحدة في دوري أبطال آسيا.

صحيفة الرياضية بددت تلك المخاوف وأكدت أن الجهاز الطبي فضل عدم الدفع بالبرازيلي يوم أمس لكنه سيدخل التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة ليكون جاهزًا لموقعة الوحدة.

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