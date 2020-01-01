أخبار النصر اليوم | محاضرة من فيتوريا للاعبين، و400 ألف ريال للزيلعي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ...

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النصر يُعيد هورفات للسعودية

تعاقد نادي النصر مع المدرب الكرواتي ألين هورفات لتولي الإشراف على الفئات السنية في النادي وتدريب فريق تحت 19 عامًا.

ومن المتوقع أن يصل المدرب الذي عمل مع عدة أندية سعودية سابقًا للسعودية الأسبوع القادم، وسيكون معه أربعة مساعدين لقيادة بقية فرق الفئات السنية في النصر.

النصر يُواصل استعداده للفيحاء ومحاضرة من فيتوريا للاعبين

واصل لاعبو النصر تدريباتهم مساء أمس الخميس استعدادًا لمواجهة الفيحاء في الجولة القادمة من الدوري السعودي، وركز المران على الجانبين البدني والتكتيكي.

وقد تحدث المدرب روي فيتوريا مع لاعبيه مطالبهم بالحفاظ على العروض القوية في الجولات المتبقية من الدوري ومباراة الكأس ودوري أبطال آسيا.

عضو شرف النصر يُقدم 400 ألف ريال سعودي للزيلعي

أعلن عبد العزيز بغلف عضو شرف النصر تقديم 400 ألف ريال سعودي للاعب النادي السابق "خالد الزيلعي" لمساعدته في مرضه ومعاناته الكبيرة.

وأكد بغلف عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم تحويل المبلغ بالفعل لحساب الزيلعي، وسيُستخدم لشراء منزل للاعب وعائلته.

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