أخبار النصر اليوم | تمديد عقد عوض خميس، ورفض طلب جلطة سراي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 26 يوليو 2020 ...

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إصابة غير مقلقة لجوليانو في المران

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر معاناته من التهاب في غشاء عضلة الساق، وقد خضع لتلك الفحوصات بعد شعوره بآلام خلال مباراة الفتح الودية يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن جوليانو نال قسطًا من الراحة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع عودته للتدريبات اليوم أو غدًا، حسب شعوره بالألم من عدمه.

النصر يرفض طلب جلطة سراي للتخلي عن مايكون

رفضت إدارة النصر طلب جلطة سراي بالحصول على البرازيلي جوليانو مقابل التخلي عن المدافع مايكون بيريرا.

وأفادت صحيفة الوطن السعودية أن النادي السعودي يرغب باستمرار صانع الألعاب حتى نهاية عقده في صيف 2021 على الأقل، فيما قدمت عرضًا ماليًا لتجديد إعارة مايكون أو ضمه نهائيًا.

درس فني من فيتوريا للاعبي النصر

شرح روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر يوم أمس للاعبيه درسًا حول أهمية الاستحواذ في كرة القدم، وتأثيره على المنافس.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب البرتغالي خصص جل الحصة التدريبية ليوم أمس على تدريبات الاستحواذ على الكرة لأطول وقت ممكن.

وأوضح فيتوريا للاعبين أهمية الاستحواذ على الكرة في استنزاف لياقة الخصم مما يمنح الفريق تفوقًا بدنيًا واضحًا على أرض الملعب، مشيرًا إلى أن هذا ما يحتاجه الفريق في المباريات المتبقية من الموسم.

النصر يُمدد عقد عوض خميس

نجحت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت في تمديد عقد عوض خميس حتى الخامس من أكتوبر القادم ليتمكن من لعب المباريات المتبقية في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

وكان عقد اللاعب القديم ينتهي في 30 يونيو الماضي، وقد تم تمديده حتى نهاية الموسم، ومازال مصيره بعد نهاية عقده مجهولًا.