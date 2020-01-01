أخبار النصر اليوم | مواعيد تسجيل الموسم الجديد، وإحالة بيان "التحكيم" للجنة القانونية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 9 أغسطس 2020 ...

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المتحدث باسم النصر يستنكر غياب فريقه والهلال عن جوائز الأفضل في مارس

أبدى سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر استنكاره لغياب لاعبي ومدربي فريقه والهلال عن جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال مارس، مشيرًا إلى أن سوء مستوى ديربي الرياض لم يكن سوى نتيجة الأخطاء الكثيرة من الحكام.

••ماذا يعني غياب جوائز الأفضلية لرابطة دوري المحترفين عن نجوم و مدربي #النصر_الهلال

•مدرب أبها و حارس الاتفاق و مهاجم الوحدة حصدوا الجوائز

••ديربي الرياض لم يظهر بالمستوى المأمول لكثرة الأخطاء التي أرتكبها الحكم الفرنسي ضد النصر العالمي بشهادة خبراء التحكيم محلياً و عربياً pic.twitter.com/NQTeaZLnKF — سعود الصرامي (@L9arami) August 8, 2020

إحالة بيان النصر للجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي يتخذ الإجراء المعتاد تجاه رسائل وبيانات الأندية. التفاصيل هنا

احفظ شعارك .. اسم الجولة الـ24 من الدوري السعودي

أطلقت رابطة دوري المحترفين السعودية اسم "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من الدوري السعودي، والتي ستنطلق اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

يُشار إلى أن الرابطة كانت قد أبرمت في ديسمبر 2018 اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها.

رسميًا .. الاتحاد السعودي يعلن مواعيد التسجيل لموسم 2020-2021