أخبار النصر اليوم | فيتوريا يحسم موقف جونز و"محمد بيتروس" عاد من جديد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ...

أمرابط يخضع لمسحة ثانية بعد الإصابة بكورونا

سيخضع نجم النصر السعودي، الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، إلى مسحة جديدة، من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

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وكانت المسحة الأولى التي أجريت للاعب، أول أمس، قد جاءت إيجابية، على الرغم من عدم ظهور الأعراض المتعارف عليها عند الإصابة بالفيروس عليه. " اقرأ التفاصيل "

عودة بيتروس ومايكون إلى تدريبات النصر

شهدت تدريبات نادي النصر، عودة الثنائي البرازيلي بيتروس أراوخو ومايكون بيريرا، لأول مرة، منذ عودتهما من بلادهما مؤخرًا.

وشارك بيتروس ومايكون لأول مرة في تدريبات النصر الجماعية، بعد العودة من البرازيلي إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب قرار وزارة الرياضة باستئناف النشاط الكروي.

وأدى لاعبي الصر تدريبات في الصالة المغلقة والمسبح، بالإضافة إلى بعض التدريبات اللياقية، وركز البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق على تعزيز الجوانب الفنية لدى اللاعبين.

بيتروس يوجه رسالة إلى جماهير النصر

حرص البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية، والتحاقه بالتدريبات.

ونشر بيتروس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من تدريبات النصر، معلقًا عليها "محمد بيتروس عاد إليكم من جديد".

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، والمقرر له يوم 5 أغسطس المقبل.

فيتوريا يتدخل لإنهاء أزمة جونز مع النصر

تدخل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، في أزمة الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي يرفض الاستمرار مع الفريق إلا بعد تجديد عقده.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إلى أن فيتوريا طلب من إدارة النصر، تجديد عقد جونز لمدة موسم إضافي، لينتهي في صيف 2021.

وأكد فيتوريا لإدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، على أنه في حاجة لجميع اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.