أخبار الدوري السعودي: رسالة حمد الله وتحديد مدة غياب السومة

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 21 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 21 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 21 أغسطس 2021:

أعلن نادي الشباب تعاقده مع كارلوس جونيور، قادمًا من صفوف سانتا كلارا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الليوث مع اللاعب البرازيلي بعقد يمتد إلى ثلاث مواسم، ليصل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق إلى سبعة لاعبين.

أعلن نادي الأهلي، طبيعية إصابة مهاجم وهداف الفريق عمر السومة، والتي تعرض لها أمام الحزم، ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر الراقي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر كتب فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وجه عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، رسالة لجمهور فريقه بعد الأنباء التي انتشرت برحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب اللاعب المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أنا لاعب محترف و عندي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي، لم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا، فله فضل عليا كبير، وأنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساري مع فريقي، كما أن الحب الذي بيني و بين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد".

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع نادي الوحدة، للتعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ، فإن إدارة الراقي تسعى للتعاقد مع أنسيلمو دي مواريس، على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة الطائي دخلت في مفاوضات مع إدارة النصر، للتعاقد مع ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة الرياضية، فإن إدارة الطائي تريد التعاقد مع مختار علي، ومحمد مران، على سبيل الإعارة في الميركاتو الحالي.