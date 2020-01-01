الغرامات المالية تجبر الدوري الإنجليزي على العودة والرابطة تحدد الموعد الجديد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن عودة الدوري الإنجليزي ستكون في مايو لتفادي غرامات القنوات الناقلة للبطولة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن رابطة الدوري الإنجليزي تسعى لإعادة البطولة في أسرع وقت ممكن حتى تنهي الوضع الحالي المعلق لها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن الرابطة تسعى لإعادة البطولة بحد أقصى بداية شهر مايو من هذا العام حتى يتنسى لهم إنهاء البطولة قبل الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن الرابطة تريد لبطولة الدوري أن تنتهي قبل تاريخ الـ 12 من شهر يوليو لعدة اعتبارات اقتصادية ستكون وخيمة عليهم.

المزيد من الفرق

وتنص العقود بين رابطة الدوري الإنجليزي وأصحاب حقوق البث التلفزيوني للبطولة على حصول الطرف الأخير على ما يوازي 762 مليون جنيه استرليني حال لم يتم الوفاء بإنهاء الموسم قبل الـ 16 من يونيو.

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وستدخل الرابطة عدة تعديلات على جدول المباريات وفترات الراحة بين كل مواجهة والأخرى، كما ستمنح الفرق تعديلات على قوائمها بما يتناسب مع الظروف الجديدة.

ويدفع أصحاب حقوق البث رابطة الدوري الإنجليزي نحو المزيد من الوضوح حول مستقبل البطولة في أسرع وقت ممكن لتعديل أوضاعهم والاستعداد لعودتها.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب البطولة وفي حاجة لتحقيق الفوز في مواجهتين فقط من أجل حسم اللقب لنفسه.