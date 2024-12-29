أخبار الاتحاد اليوم | نهائي الخليج يربك حسابات كلاسيكو الهلال .. و"الصقر" يستفز نايف هزازي!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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عرض مغرٍ في يناير .. تجدد اهتمام أندية دوري روشن السعودي بنجم الأرجنتين وروما
كشف أنجيلو مانيانتي، الصحفي في شبكة سكاي الإيطالية، عن تجدد اهتمام أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع نجم وسط روما والمنتخب الأرجنتيني.
بمبدأ "أقولها أنا أما الجمهور فلا!" .. نايف هزازي يناقض نفسه ويرفض منح عبدالله الحمدان لقب "الصقر" بعد هزيمة العراق
رغم تفاعل نايف هزازي؛ نجم المنتخب السعودي الأسبق، بشكل كبير مع مواجهة الأخضر أمام نظيره العراقي، وإشادته بكافة اللاعبين وعلى رأسهم بالطبع المهاجم عبدالله الحمدان إلا أن تلك الإشادة لها حدود!
فيديو | علي البليهي لهما بالمرصاد .. الشنقيطي وبوشل يُخطئان في غناء أهزوجة المنتخب السعودي "الهلالية"
تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من حافلة المنتخب السعودي عقب الفوز على نظيره العراقي 3-1 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 26 المقامة حاليًا في الكويت.
أزمة خليجي 26 تتسبب في ارتباك بشأن مواعيد ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين!
تسببت أزمة تغيير مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة خليجي 26، في ارتباك بشأن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين!
كانسيلو ينتصر وكوليبالي يحترف التصوير .. مؤشرات إيجابية من معسكر الهلال استعدادًا للكلاسيكو
سيطرت حالة من الحماس والأجواء الإيجابية، على تدريبات نادي الهلال السعودي، قبل مباراته المرتقبة ضد الاتحاد، ضمن لقاءات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
"شغل ذكاء اصطناعي" .. رسالة ساخرة بعد "اعتراف" كريستيانو رونالدو بقوة الهلال والاتحاد
وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة ساخرة، إزاء تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024.
"من جوهرة النصر إلى قناص القادسية المرعب!" .. الاتحاد يسيطر على مفاجآت ميركاتو الدوري السعودي "السارة"
أيام بل ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ حيث ترغب العديد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، للتعاقد مع صفقات أجنبية أو محلية جديدة؛ من أجل الحفاظ على مكانتها أو تحسين ترتيبها.