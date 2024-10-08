أخبار الاتحاد اليوم | مكان وموعد افتتاح المقر الجديد للتدريبات، وموقف نجولو كانتي من مواجهة القادسية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.

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الرئيس يكشف موعد افتتاح المقر الجديد

كشف لؤي مشعبي رئيس المؤسسة غير الربحية في الاتحاد عن موعد جاهزية المقر الجديد للنادي والذي سيتضمن ملعب للتدريب بجانب مرافق أخرى.

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وأضاف الرئيس في تصريحات للإعلامي علاء سعيد "نحن محظوظون بهذه الدولة التي قامت بالكثير من الأمور لنا، سيكون للأندية الأربعة الكبيرة، من ضمن الدعم، مواقع جديدة محترفة، الاتحاد اختار موقعًا جديدًا في عسفان قريبًا من الجوهرة المشعة، سيكون به ملعب التدريبات والفريق الأول وقد يكون به ملاعب أخرى للفريق الأصغر سنًا، هذا دعم من الدولة وأتوقع أن يكون جاهزًا عام 2027 قبل كأس آسيا".

3 نجوم من أجانب الاتحاد ينشطون مع منتخبات بلادهم في توقف أكتوبر

تلقى 3 من نجوم الاتحاد الأجانب استدعاءً من الأجهزة الفنية لمنتخبات بلادهم للمشاركة في المباريات الدولية التي ستقام خلال فترة التوقف الحالية في أكتوبر.

الثلاثي هم حسام عوار نجم وسط الجزائر وماريو ميتاج مدافع ألبانيا وبريدراج رايكوفيتش حارس مرمى صربيا، وقد انضموا لكوكبة من اللاعبين السعوديين الذين انضموا لمعسكر الأخضر استعدادًا لمواجهتي اليابان والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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