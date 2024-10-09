أخبار الاتحاد اليوم | الثنائية الأقوى في دوري روشن السعودي، وتهديد مصري لانتقال صلاح للسعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 أكتوبر 2024.

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بنزيما وعوار أقوى ثنائية في دوري روشن

برزت ثنائية حسام عوار وكريم بنزيما في الاتحاد هذا الموسم بقوة، حتى أنها أصبحت الأقوى في ثنائيات دوري روشن السعودي بإحراز 12 هدفًا، بواقع 7 أهداف للفرنسي و5 للجزائري.

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وتفوقت ثنائية العميد بفارق هدف واحد على ثنائية ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري في الهلال، فيما حلت ثنائية كريستيانو رونالدو وتاليسكا ثالثًا بمجموع 8 أهداف فقط.

الاتحاد يُعين دانيا المعينا في منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية

عينت إدارة الاتحاد دانيا المعينا في منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية خلفًا لعبد الله مشاط الذي انتهت فترة تكليفه.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن المنصب أصبح شاغرًا منذ سبتمبر الماضي بعد نهاية تكليف مشاط الذي استمر لعام واحد، وتحمل دانيا درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة جورج ميسون الأمريكية، وتملك خبرة في سوق العمل منذ عام 2000.

ماجد هود: جمهور الاتحاد لا يُقارن وأتحدى!

قال الصحفي ماجد هود أن جمهور الاتحاد لا يُقارن بأي جمهور آخر في دوري روشن السعودي، متحديًا جميع جماهير الأندية المنافسة في تحضير "تيفو" لمباراة مع أحد أندية الوسط في الدوري.

وأضاف "جمهور الاتحاد يقوم بعمل "تيفو" للمباريات العادية ضد الأندية المتوسطة في الدوري، أتحدى أن يقوم بهذا الأمر أي جمهور نادٍ آخر. أتحدى أي جمهور يستعد للمباراة ويُحضر التيفو قبل موعدها بأسبوعين. الاتحاد ليس جمهور مناسبات بل المناسبة هي حضور جمهور الاتحاد دومًا".

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