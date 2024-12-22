أخبار الاتحاد اليوم | الأسطوري يُنافس رونالدو على "مخترع" احتفال "Sii"، وأول الراحلين في يناير

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 ديسمبر 2024.

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العمري يرفض العودة إلى جدة

رفض عبد الإله العمري العودة مع بعثة الاتحاد إلى جدة بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الخارجي الذي أقيم في دبي وشهد زيارة سريعة إلى صلالة لمواجهة النصر العماني.

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المدافع السعودي، الذي استبعد من صفوف المنتخب مؤخرًا بسبب الإصابة واستحالة لحاقه بمباريات كأس الخليج العربي، كان قد انضم إلى معسكر العميد المقام في دبي ليعمل وفق برنامجه العلاجي والتأهيلي.

العمري فضل البقاء في دبي ومواصلة برنامجه التأهيلي هناك ليعود سريعًا للعب ويكون جاهزًا مع استئناف النشاط المحلي.

بلان يُسعد نجوم الاتحاد بقرار "الإجازة"

قرر المدرب لوران بلان منح نجوم الاتحاد إجازة من التدريبات لمدة 7 أيام عقب العودة من دبي.

العميد أنهى أمس معسكره الإعدادي في الإمارة الإماراتية وعاد إلى جدة، وقد حصل اللاعبون على راحة من المران لمدة أسبوع على أن تُستأنف التدريبات بعد ذلك.

الاتحاد كان قد هزم النصر العماني 4-1 يوم الجمعة الماضي في ثاني مبارياته الودية في المعسكر، وقد أقيم اللقاء في مدينة صلالة.

شاهد ملخص وأهداف مباراة الاتحاد والنصر الودية

حقق الاتحاد فوزًا وديًا على مستضيفه النصر العُماني في صلالة بنتيجة 3-1 مساء الجمعة الماضي.

شاهد ملخص وأهداف اللقاء أدناه ..

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