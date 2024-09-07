أخبار الأهلي اليوم | إصابة نجم كبير وكارثة آسيوية منتظرة بسبب الجوهرة المشعة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

إصابة رياض محرز قبل قمة الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي عيسى المسمار، عن تعرض الدولي الجزائري رياض محرز، للإصابة، أثناء التواجد مع منتخب بلاده، لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح المسمار، عبر منصة (إكس)، أن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، بقيادة البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، قرر استبعاد رياض محرز من معسكر محاربي الصحراء، بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب عن المباراة المقبلة أمام النصر.

ويحل الأهلي ضيفًا على النصر، يوم الجمعة المُقبلة، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رفع راية التحدي أمام أندية دوري روشن السعودي، حول توقعاته بشأن مسيرة كتيبة المدرب جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

GOAL

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وكيف تشاهده عبر الإنترنت..

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، يعيش في ورطة حقيقية، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني، في النخبة الآسيوية.

أشعل سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي الأسبق، حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابٍ طويل للغاية، عن المشهد الرياضي.

"كما تعلمون، هذا هو عامي الأخير في النادي"، هكذا أشعل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا حول مستقبله مع الريدز، خاصة مع ارتباط اسمه بانتقال مُحتمل إلى دوري روشن السعودي، حيث يعد صلاح على رأس اللاعبين المطلوبين للاحتراف في المملكة على مدار العامين الأخيرين.