أخبار الأهلي اليوم | سباق مع الهلال لضم لاعب النصر .. وعقد يايسله يهدد رحيله إلى شتوتجارت!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 17 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق السابع عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أصبح ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، مُرشحًا لتدريب فريق شتوتجارت، في الموسم الرياضي المُقبل، حيث ينوي النادي الألماني في إحداث تغييرات بالجهاز الفني.

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الأهلي يدخل سباق لاعب النصر مع الهلال

كشف الإعلامي الرياضي حامد القرني، عن صراع مرتقب يشارك فيه الأهلي، لكسب خدمات لاعب النصر، مختار علي، بعد دخوله الفترة الحرة.

وأوضح القرني، عبر منصة (إكس)، أن مختار علي يدخل الفترة الحرة في يناير المُقبل، وتم الاستفسار جديًا من قِبل ناديي الأهلي والشباب من أجل كسب خدماته، وأيضًا ينتظر الهلال دخول اللاعب الفترة الحرة لبدء التفاوض معه.

وشارك مختار علي في 8 مباريات مع النصر هذا الموسم، إلا أن المدير الفني ستيفانو بيولي، لا يعتمد على اللاعب بصورة أساسية، فيما بلغ إجمالي مشاركته 169 دقيقة.

وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى جمهور برنامجه "أكشن مع وليد" أوضح خلاله أنه اتخذ قرارًا متسرعًا يوم الجمعة الماضي دفع ثمنه فيما بعد!

يعيش الدوري السعودي ثورة على صعيد جودة اللاعبين وقوة سوق الانتقالات منذ صيف 2023، وذلك بعد إقرار خصخصة الأندية وانتقال ملكية العديد منها لجهات سيادية وشركات وهيئات في السعودية، ويبدو أن ذلك مجرد البداية.

GOAL

بعد أن تلقى الهزيمة أمام الأهلي ثم النصر فالاتحاد، لا يزال مونس الضوي؛ رئيس نادي العروبة، واثقًا من قدرة فريقه على هزيمة الهلال وأي من أندية صندوق الاستثمارات الأربعة، لكنه لم يخف شعوره بأن تلك الأندية تؤثر على القرارات التحكيمية مستشهدًا بما حدث أمام العالمي.