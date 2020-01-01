أخبار الأهلي اليوم | إنذار على يد مُحضر للزمالك والصخرة يعدد مزايا التجديد لفايلر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 ..

رسميًا .. إنذار على يد مُحضر من الأهلي للزمالك

أرسل النادي الأهلي إنذارًا رسميًا على يد مُحضر، اليوم الأربعاء، لنظيره الزمالك بشأن استخدام لقب القرن أعلى أسواره.

المزيد من الفرق

وأكد الأهلي خلال بيانه أن الزمالك استخدم العلامة التجارية للنادي الأهلي وهو ما يعد تعدي على قانون حماية الملكية الفكرية.

فقرة تدريبية خفيفة وتقسيمة قوية في مران الأهلي

أجرى الأهلي اليوم تدريباته الجماعية بعد العودة مؤخرًا من التوقف، حيث أجرى اللاعبين برنامج الإعداد المخصص لهم خلال الفترة الحالية.

وأجرى الجهاز الفني فقرة تدريبية خفيفة في المران ثم إجراء تقسيمة قوية للاعبي الفريق في نهاية المران الجماعي ليستمر التجهيز لعودة الدوري المصري الممتاز.

رئيس الوداد المغربي يعنف لاعبي الفريق

قام سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي بتعنيف اللاعبين بسبب خوض أكثر من عنصر مباريات خارج النادي مؤخرًا.

ويواجه الوداد نظيره الأهلي المصري ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون كما أعلن الاتحاد الإفريقي.

وائل جمعة يتحدث عن مزايا تمديد عقد فايلر مع الأهلي

تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، عن مزايا تمديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة عام جديد خلال الفترة الحالية.

وقال جمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " "مستوي الأهلي مع فايلر والنتائج الممتازة للفريق محليا وإفريقيا ودوره في تكوين فريق قوي فنيا وفرض شخصيته علي اللاعبين من التزام تكتيكي وخططي كان السبب في تجديد عقده".

وأضاف مدافع مصر التاريخي: "خطوه ممتازه وموفقه من الأهلي للحفاظ علي كل هذه المكتسبات والي مزيد من النجاح والتطور".