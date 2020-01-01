أخبار الأهلي اليوم | طاهر أبو زيد يكشف كواليس اعتزاله

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الثلاثاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 21 إبريل 2020 ..

إكرامي: سببان لرحيلي عن الأهلي، فايلر رفض لكنه وافق في النهاية

أوضح شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أن عدم اللعب لم يكن السبب الوحيد خلف اتخاذه قرار عدم تجديد عقده والرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. التفاصيل هنا

طاهر أبو زيد يكشف كواليس اعتزاله

قال طاهر أبو زيد أن صالح سليم رئيس الأهلي السابق هو من أبلغه بقرار التخلي عنه والثلاثي ربيع ياسين ومحمود صالح وعلاء ميهوب بناءً على رؤية فنية، موضحًا أنه لا يعلم من هو صاحب القرار، سواء كان حسن حمدي أو مساعد آخر لصالح سليم.

وأكد أبو زيد خلال حواره مع قناة أون تايم سبورت أنه وزملاءه ردوا على صالح سليم بالقول "رغم صعوبة القرار وقسوته، لكن نعدك جميعًا بأننا سنتعامل معه بقيم ومبادئ الأهلي".

وأوضح أبو زيد أنه تلقى عروضًا قوية من 4 أندية مصرية بينها الزمالك لكنه رفضها جميعًا وفضل الاعتزال بالقميص الأحمر.

إكرامي: رمضان صبحي تطور بشكل لم أتوقعه مع الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أنه لم يتوقع تطور رمضان صبحي بعد عودته للأهلي معارًا من هدرسفيلد تاون، مضيفًا "أداء رمضان وأرقامه تحسنت وتطورت جدًا مع رينيه فايلر، لم أتوقع هذا الأمر".

أضاف عن مستقبله "حسابات كثيرة تدور في رأس رمضان حاليًا، ما بين البقاء وضمان فرصة اللعب أساسيًا في الأهلي أو الرحيل لاستكمال مشواره الاحترافي مع المغامرة بعدم اللعب كثيرًا، هو في عامه الـ23 الآن وبالتالي يجب أن يتواجد في مكان يضمن له تطوره".

فايلر: سعيد بتجربة الأهلي، سيؤدي جيدًا لو تواجد في أوروبا

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رضاه عن تجربته مع الفريق حتى الآن، مشيدًا باللاعبين وأدائهم وعقليتهم ومؤكدًا أن الفريق سيؤدي جيدًا ولن يكون الفوز عليه سهلًا لو لعب في أوروبا وتحديدًا الدوري الألماني.

طاهر أبو زيد: لا خلاف بيني وبين صالح سليم أو الخطيب

نفى طاهر أبو زيد وجود أي خلاف بينه وبين رئيس الأهلي السابق صالح سليم والحالي محمود الخطيب، موضحًا أن علاقته كانت جيدة جدًا مع سليم وأن مساندته لمحمود طاهر في الانتخابات الأخيرة لا تعني أنه ضد الخطيب.